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Taht Oyunları'nın eşyaları 'Demir Taht' dahil açık artırmada 20 milyon doların üzerinde satıldı
Taht Oyunları'nın eşyaları 'Demir Taht' dahil açık artırmada 20 milyon doların üzerinde satıldı
Sputnik Türkiye
Taht Oyunları adlı dizisinde kullanılan kıyafetler, dekorlar ve eşyalar, hafta sonu 21 milyon 115 bin dolardan açık artırmada satıldı. Dizideki ünlü Demir... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T12:30+0300
2024-10-14T12:30+0300
yaşam
taht oyunları
jon snow
demir taht
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Müzayede evi tarafından açık artırma usulüyle satışa sunulan Taht Oyunları dizisindeki kıyafetler, dekorlar ve eşyalar toplamda 21 milyon 115 bin doların üzerinde alıcı buldu. Koleksiyonda en ilgi çeken ve dizideki olayların merkezinde yer alan Demir Taht'ın orijinalinden yapılmış kopyası ise 6 dakika süren teklif savaşının ardından 1.5 milyon dolara satıldı. Müzayede evi tahtın açıklamasında "Ekranda kullanılan orijinal tahttan kalıplanan bu kopya, boyalı metalik kaplama ve bir zamanların kraliyet kılıçlarının kabzalarını andıran mücevher süslemeleriyle plastikten ustalıkla üretilmiştir" dedi. ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen açık artırmada, Heritage Auctions müzayedesinde zırh takımları, kılıçlar ve silahlar, mücevherler ve dizideki diğer önemli eşyalar da dahil olmak üzere yüzlerce parça yer aldı. Açık artırmaya 4 bin 500 kişi katıldı ve Demir Taht'ın yanı sıra dizide oyuncu Kit Harington tarafından kullanılan Jon Snow'un imza kılıcı 'Longclaw' 400 bin dolara satılırken, ağır bir pelerin içeren gece nöbeti kıyafeti de 337 bin 500 dolara alıcı buldu. Her iki eşya için katılımcılar kıyasıya savaştı.
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taht oyunları, jon snow, demir taht, açık artırma
taht oyunları, jon snow, demir taht, açık artırma

Taht Oyunları'nın eşyaları 'Demir Taht' dahil açık artırmada 20 milyon doların üzerinde satıldı

12:30 14.10.2024
© FotoğrafDemir Taht - Heritage Auctions
Demir Taht - Heritage Auctions - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
Demir Taht - Heritage Auctions
© Fotoğraf
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Taht Oyunları adlı dizisinde kullanılan kıyafetler, dekorlar ve eşyalar, hafta sonu 21 milyon 115 bin dolardan açık artırmada satıldı. Dizideki ünlü Demir Taht'ın orijinal kopyası ise 1,5 milyon dolara alıcı buldu.
Müzayede evi tarafından açık artırma usulüyle satışa sunulan Taht Oyunları dizisindeki kıyafetler, dekorlar ve eşyalar toplamda 21 milyon 115 bin doların üzerinde alıcı buldu. Koleksiyonda en ilgi çeken ve dizideki olayların merkezinde yer alan Demir Taht'ın orijinalinden yapılmış kopyası ise 6 dakika süren teklif savaşının ardından 1.5 milyon dolara satıldı.
Müzayede evi tahtın açıklamasında "Ekranda kullanılan orijinal tahttan kalıplanan bu kopya, boyalı metalik kaplama ve bir zamanların kraliyet kılıçlarının kabzalarını andıran mücevher süslemeleriyle plastikten ustalıkla üretilmiştir" dedi.
ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen açık artırmada, Heritage Auctions müzayedesinde zırh takımları, kılıçlar ve silahlar, mücevherler ve dizideki diğer önemli eşyalar da dahil olmak üzere yüzlerce parça yer aldı.
© FotoğrafGeyik Taç - Heritage Auctions
Geyik Taç - Heritage Auctions - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
Geyik Taç - Heritage Auctions
© Fotoğraf
Açık artırmaya 4 bin 500 kişi katıldı ve Demir Taht'ın yanı sıra dizide oyuncu Kit Harington tarafından kullanılan Jon Snow'un imza kılıcı 'Longclaw' 400 bin dolara satılırken, ağır bir pelerin içeren gece nöbeti kıyafeti de 337 bin 500 dolara alıcı buldu. Her iki eşya için katılımcılar kıyasıya savaştı.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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