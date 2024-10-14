https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/taht-oyunlarinin-esyalari-demir-taht-dahil-acik-artirmada-20-milyon-dolarin-uzerinde-satildi-1089200972.html

Taht Oyunları'nın eşyaları 'Demir Taht' dahil açık artırmada 20 milyon doların üzerinde satıldı

Taht Oyunları'nın eşyaları 'Demir Taht' dahil açık artırmada 20 milyon doların üzerinde satıldı

Sputnik Türkiye

Taht Oyunları adlı dizisinde kullanılan kıyafetler, dekorlar ve eşyalar, hafta sonu 21 milyon 115 bin dolardan açık artırmada satıldı. Dizideki ünlü Demir... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T12:30+0300

2024-10-14T12:30+0300

2024-10-14T12:30+0300

yaşam

taht oyunları

jon snow

demir taht

açık artırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089202862_0:35:869:524_1920x0_80_0_0_6349aa54b3488c044f5337b7594ee6f5.jpg

Müzayede evi tarafından açık artırma usulüyle satışa sunulan Taht Oyunları dizisindeki kıyafetler, dekorlar ve eşyalar toplamda 21 milyon 115 bin doların üzerinde alıcı buldu. Koleksiyonda en ilgi çeken ve dizideki olayların merkezinde yer alan Demir Taht'ın orijinalinden yapılmış kopyası ise 6 dakika süren teklif savaşının ardından 1.5 milyon dolara satıldı. Müzayede evi tahtın açıklamasında "Ekranda kullanılan orijinal tahttan kalıplanan bu kopya, boyalı metalik kaplama ve bir zamanların kraliyet kılıçlarının kabzalarını andıran mücevher süslemeleriyle plastikten ustalıkla üretilmiştir" dedi. ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen açık artırmada, Heritage Auctions müzayedesinde zırh takımları, kılıçlar ve silahlar, mücevherler ve dizideki diğer önemli eşyalar da dahil olmak üzere yüzlerce parça yer aldı. Açık artırmaya 4 bin 500 kişi katıldı ve Demir Taht'ın yanı sıra dizide oyuncu Kit Harington tarafından kullanılan Jon Snow'un imza kılıcı 'Longclaw' 400 bin dolara satılırken, ağır bir pelerin içeren gece nöbeti kıyafeti de 337 bin 500 dolara alıcı buldu. Her iki eşya için katılımcılar kıyasıya savaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/dunya-devi-acikladi-bu-uygulama-telefonunuzu-ele-geciriyor-banka-hesaplariniza-bile-girebilir-hemen-1089200026.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taht oyunları, jon snow, demir taht, açık artırma