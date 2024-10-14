https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sarkici-emrah-dunya-turnesi-icin-ozel-ucak-istedi-1089226494.html
Şarkıcı Emrah dünya turnesi için özel uçak istedi
Şarkıcı Emrah dünya turnesi için özel uçak istedi
Sputnik Türkiye
Küçük Emrah olarak tanınan Şarkıcı Emrah İpek 19 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak turne kapsamında dünya turnesine çıkacak. Turne öncesi... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T22:04+0300
2024-10-14T22:04+0300
2024-10-14T22:04+0300
yaşam
emrah
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londra
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Yeşilçam filmlerinde 'Küçük Emrah' olarak tanınan Şarkıcı Emrah İpek müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.Dünya turnesine çıkmaya hazırlanan Şarkıcı Emrah İpek istekleri ile gündem oldu. Turne için ön koşul olarak özel uçak isteyen Emrah, odasına koyulacak halıların renksiz olmasını belirtti. Otelde taze sıkılmış meyve suları olmasını isteyen Emrah İpek, meyvenin 15 dakika önce sıkılmış olarak otel odasına bırakılmasını arzu etti. Ünlü şarkıcı odalara güneş girmeyen perde, koşu bandı ve müzik seti konulmasını kulis isteği olarak yazdı.Küçük Emrah kimdir?Küçük Emrah, asıl adıyla Emrah İpek, 1 Ocak 1971'de Diyarbakır'da doğdu. 1980'lerin başında çocuk yaşta ünlü olarak arabesk müziğin önemli isimlerinden biri haline geldi. 'Küçük Emrah' lakabını, genç yaşta müzik dünyasına adım attığı için aldı. Hem şarkıcılık kariyeri hem de dram ağırlıklı sinema filmleriyle sevildi. 'Ayrılamam', 'Boynu Bükükler' gibi şarkıları büyük ilgi gördü. Sinemada ise, acı dolu hayatları canlandırdığı filmlerle dönemin toplum yapısını yansıtan önemli bir figür haline getirdi. Özellikle fakirlik, aile bağları, sevgi ve fedakarlık gibi temalar etrafında dönen hikayeleriyle hafızalara kazındı. Sadece müzikle kalmayıp, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de rol almış, sonrasında yönetmenlik yapmaya başladı.
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küçük emrah uçak, emrah ipek kimdir, küçük emrah öldü mü
küçük emrah uçak, emrah ipek kimdir, küçük emrah öldü mü
Şarkıcı Emrah dünya turnesi için özel uçak istedi
Küçük Emrah olarak tanınan Şarkıcı Emrah İpek 19 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak turne kapsamında dünya turnesine çıkacak. Turne öncesi isteklerini paylaşan ünlü şarkıcı ön koşul olarak özel jet istedi.
Yeşilçam filmlerinde 'Küçük Emrah' olarak tanınan Şarkıcı Emrah İpek müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Dünya turnesine çıkmaya hazırlanan Şarkıcı Emrah İpek istekleri ile gündem oldu. Turne için ön koşul olarak özel uçak isteyen Emrah, odasına koyulacak halıların renksiz olmasını belirtti. Otelde taze sıkılmış meyve suları olmasını isteyen Emrah İpek, meyvenin 15 dakika önce sıkılmış olarak otel odasına bırakılmasını arzu etti. Ünlü şarkıcı odalara güneş girmeyen perde, koşu bandı ve müzik seti konulmasını kulis isteği olarak yazdı.
Küçük Emrah, asıl adıyla Emrah İpek, 1 Ocak 1971'de Diyarbakır'da doğdu. 1980'lerin başında çocuk yaşta ünlü olarak arabesk müziğin önemli isimlerinden biri haline geldi. 'Küçük Emrah' lakabını, genç yaşta müzik dünyasına adım attığı için aldı. Hem şarkıcılık kariyeri hem de dram ağırlıklı sinema filmleriyle sevildi. 'Ayrılamam', 'Boynu Bükükler' gibi şarkıları büyük ilgi gördü. Sinemada ise, acı dolu hayatları canlandırdığı filmlerle dönemin toplum yapısını yansıtan önemli bir figür haline getirdi. Özellikle fakirlik, aile bağları, sevgi ve fedakarlık gibi temalar etrafında dönen hikayeleriyle hafızalara kazındı. Sadece müzikle kalmayıp, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de rol almış, sonrasında yönetmenlik yapmaya başladı.