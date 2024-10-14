https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ankarali-turgut-isyan-etti-evlatliktan-reddettim-1089219208.html

Ankaralı Turgut isyan etti: 'Evlatlıktan reddettim'

Ankaralı Turgut isyan etti: 'Evlatlıktan reddettim'

Sputnik Türkiye

Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş hastalığı sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Karaciğerde sarkma nedeniyle 1.5 ayda 13 kilo veren ünlü... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T17:59+0300

2024-10-14T17:59+0300

2024-10-14T18:26+0300

türkiye

ankaralı turgut

ankara

türkü

şarkıcı

kanser

kanser tedavisi

hastalık

çocuk

evlatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088441634_0:70:2730:1606_1920x0_80_0_0_c092570bff91caf61cf3318623a1cd1b.jpg

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıkladı.Kanser hastalığına yakalanan Ankaralı Turgut'u Şarkıcı Gülben Ergen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası düzenlenen yardım gecesinde Ankaralı Turgut'un ilaç paraları için yardım toplandı. Sosyal medyada yayınladığı videoda sitem eden Ankaralı Turgut "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin" dedi. Videoda yardım paralarını almak isteyen çocuklarını ise evlatlıktan reddettiğini açıkladı.Ankaralı Turgut hastalığı nedir?Ankaralı Turgut son açıklamasında “Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1.5 aya yakın yattım.12-13 kilo falan verdim'' demişti.Ankaralı Turgut kimdir?1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ankarali-turgutun-son-hali-ortaya-cikti-turgut-karatas-15-ayda-13-kilo-verdi-1088442023.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankaralı turgut, ankaralı turgut öldü mü, ankaralı turgut çocukları, ankaralı turgut hastalığı, ankaralı turgut son hali, ankaralı turgut kimdir, diken