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Merkez Bankası anketi açıklandı: Dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu
Merkez Bankası anketi açıklandı: Dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43.14'ten... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T10:15+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını paylaştı. 2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlandı. Ankete göre, 2024 enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.Ekim ayına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 2,22'den yüzde 2,39'a çıktı. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e geriledi. 24 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 18,38 iken yüzde 18,08 oldu.Dolar/TL tahminiYıl sonu dolar kuru beklentisi ise 36,63 oldu. Bir önceki yıl sonu dolar tahmini 37,15 olarak gerçekleşmişti. 12 ay sonrası için dolar beklentisi 42,42'den 42,73'e çıktı.2024 için yıllık büyüme tahmini ise 3,19'dan yüzde 3,12'ye geriledi. 2025 için büyüme tahmini ise yüzde 3,36'dan yüzde 3,3'e geriledi.Faiz beklentisiKatılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu.Piyasa katılımcılarının 2424 için cari açık beklentisi 22,16 milyar dolardan 20,17 milyar dolara indi. Gelecek sene için ise beklenti 24,31 milyar dolardan 23,71 milyar dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/mevduat-faizinde-oranlar-belli-oldu-100-bin-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1089085971.html
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merkez bankası, dolar, dolar/tl, enflasyon, faiz
merkez bankası, dolar, dolar/tl, enflasyon, faiz

Merkez Bankası anketi açıklandı: Dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu

10:15 11.10.2024 (güncellendi: 10:47 11.10.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43.14'ten yüzde 44.11'e yükseldi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 36.63 oldu. Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise yüzde 50 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını paylaştı. 2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlandı. Ankete göre, 2024 enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.
Ekim ayına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 2,22'den yüzde 2,39'a çıktı. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e geriledi. 24 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 18,38 iken yüzde 18,08 oldu.

Dolar/TL tahmini

Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 36,63 oldu. Bir önceki yıl sonu dolar tahmini 37,15 olarak gerçekleşmişti. 12 ay sonrası için dolar beklentisi 42,42'den 42,73'e çıktı.
2024 için yıllık büyüme tahmini ise 3,19'dan yüzde 3,12'ye geriledi. 2025 için büyüme tahmini ise yüzde 3,36'dan yüzde 3,3'e geriledi.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu.
Piyasa katılımcılarının 2424 için cari açık beklentisi 22,16 milyar dolardan 20,17 milyar dolara indi. Gelecek sene için ise beklenti 24,31 milyar dolardan 23,71 milyar dolara geriledi.
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