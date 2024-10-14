https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/macaristan-ukraynanin-natoya-kabul-edilmesi-3-dunya-savasi-anlamina-gelecek-1089193185.html
Macaristan: Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi 3. Dünya savaşı anlamına gelecek
Macaristan: Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi 3. Dünya savaşı anlamına gelecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili konuyu, Rusya’yla doğrudan çatışma anlamına geldiği için... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T09:21+0300
2024-10-14T09:21+0300
2024-10-14T09:27+0300
ukrayna krizi
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peter szijjarto
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3. dünya savaşı
çatışma
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e açıklamasında, ülkesinin Ukrayna çatışmasının başında kırmızı çizgiler çizdiğini söyledi.Kırmızı çizgilerinden birinin, doğrudan NATO-Rusya çatışmasından kaçınmak için mümkün olan her şeyin yapılması yönünde olduğunu kaydeden Macar diplomat, şunu dedi:Müttefik ülkelerden meslektaşlarının büyük kısmının, Ukrayna temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde Kiev'in ittifaka katılma olasılığını kabul ettiğini, ancak kapalı kapılar ardında bunun mümkün olmadığını itiraf ettiğini Szijjarto, Ukrayna'nın NATO üyeliğine hala inanan azınlıktaki ülkelerin hangileri olduğu sorusuna, “Bu haksızlık olur. Ancak bir tahminde bulunursanız, cevabı bulacağınızdan oldukça eminim” ifadesini kullandı.Geçtiğimiz hafta Financial Times, Ukraynalı yetkililerin NATO üyeliği karşılığında bazı toprakları teslim etme konusunda kapalı görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Habere göre Kiev, askeri yardım sıkıntısı ve 1991 sınırlarına geri dönmenin imkansız olduğunun farkına varması nedeniyle çatışmayı sona erdirmek için bu tür seçenekleri değerlendirmeye başladı.NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte, Ekim başında Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında, Ukrayna'nın bir gün ittifakın tam üyesi olacağını, Rusya'nın bu konuyu veto etme hakkının olmadığını dile getirmiş, ama herhangi bir tarih vermemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ve bunun özel askeri operasyon başlatmasının nedenlerinden biri olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/scholz-zelenskiyin-rus-topraklarinin-vurulmasi-ve-nato-uyeligi-ile-ilgili-taleplerini-gormezden-1089172153.html
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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, nato, rusya, 3. dünya savaşı, çatışma, financial times, mark rutte, vladimir putin
Macaristan: Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi 3. Dünya savaşı anlamına gelecek
09:21 14.10.2024 (güncellendi: 09:27 14.10.2024)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili konuyu, Rusya’yla doğrudan çatışma anlamına geldiği için değerlendirmediğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e açıklamasında, ülkesinin Ukrayna çatışmasının başında kırmızı çizgiler çizdiğini söyledi.
Kırmızı çizgilerinden birinin, doğrudan NATO-Rusya çatışmasından kaçınmak için mümkün olan her şeyin yapılması yönünde olduğunu kaydeden Macar diplomat, şunu dedi:
Dolayısıyla Ukrayna NATO üyesi olursa, bu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma anlamına gelecek. Bu da üçüncü dünya savaşı anlamına gelecek. Biz sadece bundan kaçınmak istiyoruz.
Müttefik ülkelerden meslektaşlarının büyük kısmının, Ukrayna temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde Kiev'in ittifaka katılma olasılığını kabul ettiğini, ancak kapalı kapılar ardında bunun mümkün olmadığını itiraf ettiğini Szijjarto, Ukrayna'nın NATO üyeliğine hala inanan azınlıktaki ülkelerin hangileri olduğu sorusuna, “Bu haksızlık olur. Ancak bir tahminde bulunursanız, cevabı bulacağınızdan oldukça eminim” ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Financial Times, Ukraynalı yetkililerin NATO üyeliği karşılığında bazı toprakları teslim etme konusunda kapalı görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Habere göre Kiev, askeri yardım sıkıntısı ve 1991 sınırlarına geri dönmenin imkansız olduğunun farkına varması nedeniyle çatışmayı sona erdirmek için bu tür seçenekleri değerlendirmeye başladı.
NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte, Ekim başında Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında, Ukrayna'nın bir gün ittifakın tam üyesi olacağını, Rusya'nın bu konuyu veto etme hakkının olmadığını dile getirmiş, ama herhangi bir tarih vermemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ve bunun özel askeri operasyon başlatmasının nedenlerinden biri olduğunu kaydetmişti.