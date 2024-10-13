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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/scholz-zelenskiyin-rus-topraklarinin-vurulmasi-ve-nato-uyeligi-ile-ilgili-taleplerini-gormezden-1089172153.html
'Scholz, Zelenskiy'in Rus topraklarının vurulması ve NATO üyeliği ile ilgili taleplerini görmezden geldi'
'Scholz, Zelenskiy'in Rus topraklarının vurulması ve NATO üyeliği ile ilgili taleplerini görmezden geldi'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rus topraklarının vurulması ve NATO üyeliğinin onaylanması konusundaki taleplerini görmezden... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T10:51+0300
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Bild gazetesi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında cuma günü Berlin'de yapılan görüşmenin arka planını okurlarına aktardı.Bild, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Zelenskiy'in görüşme sırasında Scholz'dan Taurus füzelerinin tedarik edilmesini de gerektiren Rus topraklarını vurma izni vermesini ve Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış şekilde üye yapılmasına onay vermesini talep etti.Scholz'un bu talepleri görmezden geldiğini anlatan kaynaklar, Almanya Başbakanı'nın ne 'hayır' dediğini, ne de olumlu bir yanıt verdiğini kaydetti.Zelenskiy, Avrupa turu kapsamında Londra, Paris ve Roma’nın ardından Berlin’e gitmiş, Rusya'yla çatışmaları sonlandırmak için hazırladığını belirttiği bir 'plan' sunmuştu.'Almanya, artık Ukrayna'ya silah vermeyecek'Bu arada Bild'in Almanya Savunma Bakanlığı'ndan kaynakları, Berlin'in artık Kiev'e silah ve askeri teçhizat göndermeyeceğini söyledi.Ukrayna'ya yapılan askeri sevkiyatların sona erdiğini belirten kaynaklar, "Alman ordusunun daha yaklaşık 300 Leopard 2 tankının yanı sıra çeşitli miktarda zırhlı araç ve obüsleri var. Ancak Berlin, artık Kiev'e bu tür teçhizatları göndermeyecek" dedi.Kaynaklar, Alman Savunma Bakanlığı'nda Ukrayna ordusunun yakın zaman içinde karşı saldırı başlatabilecek güçte olmadığı görüşünün hakim olduğunu vurguladı.
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almanya, olaf scholz, berlin, taurus, füze, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, kiev, rusya, leopar 2 tankı, almanya savunma bakanlığı, nato, nato üyeliği
almanya, olaf scholz, berlin, taurus, füze, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, kiev, rusya, leopar 2 tankı, almanya savunma bakanlığı, nato, nato üyeliği

'Scholz, Zelenskiy'in Rus topraklarının vurulması ve NATO üyeliği ile ilgili taleplerini görmezden geldi'

10:51 13.10.2024
© AP Photo / Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Britta Pedersen
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Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rus topraklarının vurulması ve NATO üyeliğinin onaylanması konusundaki taleplerini görmezden geldiği belirtildi.
Bild gazetesi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında cuma günü Berlin'de yapılan görüşmenin arka planını okurlarına aktardı.

Bild, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Zelenskiy'in görüşme sırasında Scholz'dan Taurus füzelerinin tedarik edilmesini de gerektiren Rus topraklarını vurma izni vermesini ve Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış şekilde üye yapılmasına onay vermesini talep etti.

Scholz'un bu talepleri görmezden geldiğini anlatan kaynaklar, Almanya Başbakanı'nın ne 'hayır' dediğini, ne de olumlu bir yanıt verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Avrupa turu kapsamında Londra, Paris ve Roma’nın ardından Berlin’e gitmiş, Rusya'yla çatışmaları sonlandırmak için hazırladığını belirttiği bir 'plan' sunmuştu.

'Almanya, artık Ukrayna'ya silah vermeyecek'

Bu arada Bild'in Almanya Savunma Bakanlığı'ndan kaynakları, Berlin'in artık Kiev'e silah ve askeri teçhizat göndermeyeceğini söyledi.

Ukrayna'ya yapılan askeri sevkiyatların sona erdiğini belirten kaynaklar, "Alman ordusunun daha yaklaşık 300 Leopard 2 tankının yanı sıra çeşitli miktarda zırhlı araç ve obüsleri var. Ancak Berlin, artık Kiev'e bu tür teçhizatları göndermeyecek" dedi.

Kaynaklar, Alman Savunma Bakanlığı'nda Ukrayna ordusunun yakın zaman içinde karşı saldırı başlatabilecek güçte olmadığı görüşünün hakim olduğunu vurguladı.
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