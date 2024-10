https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kredi-kartindan-750-tllik-kesintinin-ayrintilari-netlesti-kart-iptal-edilirse-savunma-payi-iade-1089192447.html

Kredi kartından 750 TL'lik kesintinin ayrıntıları netleşti: Kart iptal edilirse savunma payı iade edilecek mi?

Kredi kartından 750 TL'lik kesintinin ayrıntıları netleşti: Kart iptal edilirse savunma payı iade edilecek mi?

Sputnik Türkiye

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde yer alan 100 bin lira üzerindeki kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T09:17+0300

2024-10-14T09:17+0300

2024-10-14T10:26+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

kesinti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg

AK Parti, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif, 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisini içeriyor. Peki, kredi kartı iptal edilirse 750 TL'lik kesinti iade edilecek mi? Kart iptal edilirse 750 TL'lik iade olacak mı?Hürriyet'in haberine göre, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden kesilecek 750 liralık kesinti, her yıl ocak ayının 5’inci gününde hesaplara yansıtılacak. Kart iptal edilse de pay iade edilmeyecek.AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini cuma günü TBMM’ye sunmuştu. Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan torba yasa teklifiyle, Savunma Sanayi Fonu’na gelir amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 lira kesinti yapılacak.Torba yasa teklifine göre:* 750 liralık pay, kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5’inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak. İlgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek. Kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.* Yıl içinde alınan veya limiti 100 bin lira üstü kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak. Aynı şekilde ödenecek.* Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse de iade edilmeyecek.* Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde, ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmayacak.* Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmayacak.Her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak* Yasa teklifiyle taşınmaz alım satımında her iki taraftan 750’şer lira, tapudaki diğer işlemlerden 375 lira pay alınacak.* Tapu ve kadastro işlemlerinden alınan tutarlar işlemden önce vergi dairesine ödenecek. Pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulacak.* Torba teklifle getirilen paylar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.Yasa teklifinin gerekçesinde konuya ilişkin şu örnek verildi:“Yapılmakta olan yatırımlar hesabında 10 milyon TL harcaması bulunan ABC A.Ş., bu hesabı dönem sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutmuş ve düzeltme işlemi sonrasında 3 milyon TL enflasyon düzeltme farkı ortaya çıkmıştır. Düzenlemeyle, söz konusu mükellef, enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan farkı gelir hesaplarıyla ilişkilendirmeyerek özel bir fon hesabına alacak ve bu tutarı dönem kazancının tespitinde dikkate almayacak. Yatırımın bir sonraki yıl tamamlandığı ve bu süre zarfında yeniden değerleme oranının yüzde 20 olduğu varsayıldığında, özel fon hesabında yer alan tutar 3.6 milyon TL olarak dikkate alınacak ve iktisadi kıymetin aktifleştirildiği dönemde, söz konusu tutarın beşte biri olan 720 bin TL, kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alınacaktır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/kredi-karti-limiti-nasil-dusurulur-kredi-karti-savunma-sanayi-kredi-karti-limiti-100-bin-tl-uzeri-1089134881.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı limit düşürme, kredi kartı limiti, kredi kartı limiti 100 bin tl üzeri, kredi kartı limit vergisi, kredi kartı limit vergisi ne zaman, kredi kartı limit vergisi ne zaman başlıyor, kredi kartı limit vergisi ne zaman, kredi kartı limit vergisi iade yapılır mı