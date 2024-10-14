https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kofte-iddialari-ile-gundeme-gelmisti-ankara-gida-kontrol-laboratuvar-mudurunden-1000de-1-aciklamasi-1089206724.html
Köfte iddiaları ile gündeme gelmişti: Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü'nden '1000'de 1' açıklaması
Köfte iddiaları ile gündeme gelmişti: Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü'nden '1000'de 1' açıklaması
Sputnik Türkiye
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, son dönemde yapılan gıda analiz sonuçlarında ortaya çıkan "1000'de 1" ifadesiyle ilgili, "Bu, 'Ürünün... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T13:42+0300
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2024-10-14T13:42+0300
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Ankara'daki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü , basın mensuplarının ziyaretine açılırken, ürünlerin analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar tanıtıldı, analizlere ilişkin bilgi verildi..Kaydın ardından numunelerin barkodlu olarak laboratuvarlara sevk edildiğini dile getiren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, "Laboratuvara gelen numuneler, ilgili laboratuvar birimi sorumlusu tarafından personele havale edildikten sonra personelimiz, örneğin yağda, analizlerin yapılması için başlangıcını yapıyor. Her numunenin ilk aşaması mutlaka çözümleme aşamasıdır. Bu aşamadan sonra cihazlara verilerek ürünün uygun olup olmadığı değerlendirilir." diye konuştu.Varlık, numune uygun olmadığında tekrar çalışma yapıldığına işaret ederek, sonuçtan emin olunduktan sonra, raporlamanın il müdürlüğüne ulaşmasının ardından, 7 gün içinde ilgili firmaya şahit ve itiraz hakkını kullanması için yazı gönderildiğini ifade etti.Şahit hakkını kullanmak isteyen firmadan alınan numunenin Bakanlığın farklı bir laboratuvarına gönderilerek analiz edildiğini anlatan Varlık, "Orada da yine 'uygun değil' sonucu çıkarsa cezai işlemler yine il müdürlüğü tarafından yapılır." ifadesini kullandı.Analiz sonuçlarındaki '1000'de 1' detayıSon dönemde yapılan gıda analiz sonuçlarında ortaya çıkan "1000'de 1" ibaresine de değinen Varlık, her cihazın inebileceği maksimum bir limit olduğunu bildirdi.Varlık, "1000'de 1 hassasiyet dediğimiz, cihazın inebileceği bir ürünün içindeki 1000'de 1 oranında malzeme varsa onu tespit edebileceğimiz anlamına gelir. Bu, 'Ürünün içinde 1000'de 1 oranında var.' demek değildir. Cihazın görebileceği minimum düzeyi tespit etmektedir. Bu diğer cihazlarda da analiz raporlarında belirtilmektedir." dedi.Kurumun akredite bir laboratuvar olduğunu, yurt içi ve dışı yeterlilik testiyle sonucu bilinen numuneler testine girdiklerine işaret eden Varlık, yüzde 100'lük bir başarıyla hizmetlerinin devam ettiğini bildirdi.Laboratuvar yurt dışına da hizmet veriyorVarlık, 23 bin 500 metrekare alana sahip olan laboratuvarda 16 laboratuvar biriminin bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
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laboratuvar, bal, yemek, analiz, köfte, yemek borusu, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
laboratuvar, bal, yemek, analiz, köfte, yemek borusu, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
Köfte iddiaları ile gündeme gelmişti: Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü'nden '1000'de 1' açıklaması
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, son dönemde yapılan gıda analiz sonuçlarında ortaya çıkan "1000'de 1" ifadesiyle ilgili, "Bu, 'Ürünün içinde 1000'de 1 oranında var.' demek değildir. Cihazın görebileceği minimum düzeyi tespit etmektedir." dedi.
Ankara'daki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü , basın mensuplarının ziyaretine açılırken, ürünlerin analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar tanıtıldı, analizlere ilişkin bilgi verildi..
Kaydın ardından numunelerin barkodlu olarak laboratuvarlara sevk edildiğini dile getiren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, "Laboratuvara gelen numuneler, ilgili laboratuvar birimi sorumlusu tarafından personele havale edildikten sonra personelimiz, örneğin yağda, analizlerin yapılması için başlangıcını yapıyor. Her numunenin ilk aşaması mutlaka çözümleme aşamasıdır. Bu aşamadan sonra cihazlara verilerek ürünün uygun olup olmadığı değerlendirilir." diye konuştu.
Varlık, numune uygun olmadığında tekrar çalışma yapıldığına işaret ederek, sonuçtan emin olunduktan sonra, raporlamanın il müdürlüğüne ulaşmasının ardından, 7 gün içinde ilgili firmaya şahit ve itiraz hakkını kullanması için yazı gönderildiğini ifade etti.
Şahit hakkını kullanmak isteyen firmadan alınan numunenin Bakanlığın farklı bir laboratuvarına gönderilerek analiz edildiğini anlatan Varlık, "Orada da yine 'uygun değil' sonucu çıkarsa cezai işlemler yine il müdürlüğü tarafından yapılır." ifadesini kullandı.
Analiz sonuçlarındaki '1000'de 1' detayı
Son dönemde yapılan gıda analiz sonuçlarında ortaya çıkan "1000'de 1" ibaresine de değinen Varlık, her cihazın inebileceği maksimum bir limit olduğunu bildirdi.
Varlık, "1000'de 1 hassasiyet dediğimiz, cihazın inebileceği bir ürünün içindeki 1000'de 1 oranında malzeme varsa onu tespit edebileceğimiz anlamına gelir. Bu, 'Ürünün içinde 1000'de 1 oranında var.' demek değildir. Cihazın görebileceği minimum düzeyi tespit etmektedir. Bu diğer cihazlarda da analiz raporlarında belirtilmektedir." dedi.
Kurumun akredite bir laboratuvar olduğunu, yurt içi ve dışı yeterlilik testiyle sonucu bilinen numuneler testine girdiklerine işaret eden Varlık, yüzde 100'lük bir başarıyla hizmetlerinin devam ettiğini bildirdi.
Laboratuvar yurt dışına da hizmet veriyor
Varlık, 23 bin 500 metrekare alana sahip olan laboratuvarda 16 laboratuvar biriminin bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu anlamda Türkiye'deki en donanımlı laboratuvarlardan biridir. Yurt içinde hizmet verdiğimiz gibi yurt dışında da Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, KKTC, Kuzey İrlanda ve Polonya gibi ülkelere de analiz hizmetleri vermekteyiz. Bu anlamda da güvenliğin son derece yüksek olduğu bir laboratuvarda bulunmaktayız. Analizlerimiz, kesinlikle 185 personel tarafından donanımlı ve bugün Avrupa'da hangi cihaz varsa ülkemizde de laboratuvarlarımızda da o cihaz var. Hatta bazı cihazlarda daha üstün teknolojili cihazları kullanmaktayız."