https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bakanlik-listeyi-acikladi-cocuklarin-yedigi-seker-ve-cikolatalarda-cinsel-performans-1089204540.html

Bakanlık listeyi açıkladı: Çocukların yediği şeker ve çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı

Bakanlık listeyi açıkladı: Çocukların yediği şeker ve çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı

Sputnik Türkiye

'Cinsel güç artırıcı ilaçlarda' kullanılan ve yasaklı maddeler olan 'sildenafil' ve 'tadalafil', çeşitli gıda ürünlerinde tespit edildi. Bu iki madde başta... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T13:19+0300

2024-10-14T13:19+0300

2024-10-14T13:19+0300

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim ayı başında açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, toplamda 17 farklı üründe yasaklı ilaç maddeleri bulundu. Sildenafil ve tadalafil, genellikle 'iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde' kullanılan maddeler olup, yalnızca doktor reçetesi ile alınabiliyor. Yüksek dozda alındığında ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere yol açabileceği belirtiliyor.Çikolata, enerji i̇çecekleri ve bonbon şekerler tehlikedeYasaklı maddeler; çikolata, ginsengli bonbon şeker, bitkisel karışımlı içecekler, enerji içecekleri ve çeşitli macun türlerinde tespit edildi. Ayrıca, Küçükçekmece'de bir işletmenin ürettiği 15 gramlık şase balın içinde de sildenafil bulundu. Bu ürünler, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerde üretildiği tespit edilen gıdaların yalnızca bir kısmını oluşturuyor.Yan etkileri ve ölüm tehlikesiSildenafil ve tadalafil maddeleri, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, mide yanması ve ışığa karşı hassasiyet gibi ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin tüketilmemesi yönünde uyarılarda bulunurken, herhangi bir gıda sonrası bu semptomları yaşayanların derhal doktor kontrolüne başvurması gerektiğini belirtiyor.Yoğurt ve peynirlere de hile karıştıBakanlığın yayımladığı listede ayrıca manda kaymağı ve yoğurdu olarak satılan bazı ürünlerde manda sütü olmadığı, keçi yoğurdu ve peyniri adı altında satılan ürünlerde ise keçi sütüne rastlanmadığı açıklandı. Bu durum, tüketicilerin gıda güvenliğine olan güvenini sarsmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/canan-karataydan-kalbi-durduruyor-uyarisi-bu-takviyeleri-sakin-almayin-1089195179.html

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