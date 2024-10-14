https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kamur-personeline-servis-hizmeti-devam-edecek-mi-memur-sen-baskani-son-gelismeyi-acikladi-1089196570.html
Kamu personeline servis uygulaması devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı son gelişmeyi açıkladı
Kamu personeline servis uygulaması devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı son gelişmeyi açıkladı
Sputnik Türkiye
Memurların personel servisi devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamayla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T10:43+0300
2024-10-14T10:43+0300
2024-10-14T11:03+0300
türkiye
kamu
servis
hazine ve maliye bakanlığı
çalışma
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Kamuda tasarruf paketinin geçtiğimiz aylarda duyurulmasıyla personel servisi uygulamasının kaldırılması gündemdeydi. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisinin giderlerinin artmasıyla birlikte bazı tasarruf önlemleri alınacağı açıklanmıştı. Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı belirtilmişti. Memurların personel servisi kalkacak mı?Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, kamu personeline servis hizmetindeki yeni gelişmeyi duyurdu. Yalçın, memura servis hizmetinin devam edeceğini duyurdu. Yalçın 2 bakanlıkla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şunları kaydetti:"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."
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Kamu personeline servis uygulaması devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı son gelişmeyi açıkladı
10:43 14.10.2024 (güncellendi: 11:03 14.10.2024)
Memurların personel servisi devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamayla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceğinin aktarıldığını bildirdi. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Kamuda tasarruf paketinin geçtiğimiz aylarda duyurulmasıyla personel servisi uygulamasının kaldırılması gündemdeydi. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisinin giderlerinin artmasıyla birlikte bazı tasarruf önlemleri alınacağı açıklanmıştı. Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı belirtilmişti.
Memurların personel servisi kalkacak mı?
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, kamu personeline servis hizmetindeki yeni gelişmeyi duyurdu. Yalçın, memura servis hizmetinin devam edeceğini duyurdu. Yalçın 2 bakanlıkla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şunları kaydetti:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."