https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kamur-personeline-servis-hizmeti-devam-edecek-mi-memur-sen-baskani-son-gelismeyi-acikladi-1089196570.html

Kamu personeline servis uygulaması devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı son gelişmeyi açıkladı

Kamu personeline servis uygulaması devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı son gelişmeyi açıkladı

Sputnik Türkiye

Memurların personel servisi devam edecek mi? Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamayla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:43+0300

2024-10-14T10:43+0300

2024-10-14T11:03+0300

türkiye

kamu

servis

hazine ve maliye bakanlığı

çalışma

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Kamuda tasarruf paketinin geçtiğimiz aylarda duyurulmasıyla personel servisi uygulamasının kaldırılması gündemdeydi. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisinin giderlerinin artmasıyla birlikte bazı tasarruf önlemleri alınacağı açıklanmıştı. Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı belirtilmişti. Memurların personel servisi kalkacak mı?Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, kamu personeline servis hizmetindeki yeni gelişmeyi duyurdu. Yalçın, memura servis hizmetinin devam edeceğini duyurdu. Yalçın 2 bakanlıkla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şunları kaydetti:"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

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