https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/gaziantepte-turk-esnafi-kacirdilar-iskence-yapip-videoya-aldilar-1089191086.html

Gaziantep'te Türk esnafı kaçırdılar: İşkence yapıp videoya aldılar

Gaziantep'te Türk esnafı kaçırdılar: İşkence yapıp videoya aldılar

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te elektrik ustası Ercan Öztürk, daha önce şikayetçi olduğu Mehmet ve Fahri D. tarafından tehdit edilip, Suriyeli bir grupla anlaşarak kaçırıldı ve... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T08:14+0300

2024-10-14T08:14+0300

2024-10-14T08:14+0300

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40 yaşındaki Ercan Öztürk, Mehmet ve Fahri D. ile aralarındaki husumet nedeniyle son iki ayda üç kez tehdit edildi. Silah ve sözlü tehditlerin ardından polise başvuran Öztürk, husumetlilerinin, Suriyeli bir grupla iş birliği yaparak kendisini kaçırdığını söyledi. Öztürk, işkence anlarının kayda alındığını belirtti.'Suriyeli bir grubu peşime taktılar'Olayı Sözcü’ye anlatan Öztürk, "Elektrik işi yapan bir esnafım. Şikayetçi olduğum kişiler Suriyeli bir grubu peşime taktılar. Elektrik arızası var diyerek beni çağırdılar, indiğimde arkamda duran biri kafama vurdu. Küfürler edip dövmeye başladılar. Yaptıkları işkenceyi videoya aldılar" dedi.'Videoyu biz gittikten sonra kullan dediler'Öztürk, tarladaki su motorunun bozulduğu bahanesiyle kaçırıldığını, olay yerine bir araç gelince işkencecilerin panikle kaçtığını anlattı. "Hastaneye gidip darp raporu aldım. Daha sonra Suriyeli 5 kişi bana ulaştı ve ‘Biz birkaç gün sonra Suriye’ye geçeceğiz, videoyu o zaman kullan’ dediler. Onlar gittikten sonra suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.Gasp edildi ve tehdit edildiYaşadığı korkunç anları şikayet dilekçesinde detaylandıran Öztürk, telefonla kendisine yapılan tehditleri de aktardı. "Nevzat adlı kişi telefonla bana ‘Suç duyurunu geri çek’ dedi. Korktuğum için kabul ettim" ifadelerini kullandı. Öztürk, Suriyelilerin 850 TL parasını, telefonunu ve hırdavat takımını gasp ettiğini de belirtti.

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