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Afyonkarahisar depremi sonrası Naci Görür ve Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe kritik uyarı: 7.2'lik deprem olabilir
Afyonkarahisar depremi sonrası Naci Görür ve Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe kritik uyarı: 7.2'lik deprem olabilir
Sputnik Türkiye
Afyon merkezinde sabaha karşı meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken, jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ve yer bilimci... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T07:56+0300
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Afyonkarahisar'ın merkezinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 10.26 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, kent merkezinde hissedilirken, bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak endişeli anlar yaşadı.Afyonkarahisar Valiliği: Olumsuz durum yokAfyonkarahisar Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti. "Deprem sonrası tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam ediyor. Lütfen acil durum hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.Naci Görür: Deprem sığJeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, "Boyalı/Sinanpaşa-Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Bölge, Anadolu Levhası’nın doğu ve orta kesimlerinde hüküm süren doğrultu atımlı fay tektoniği ile Batı Anadolu’nun kuzey-güney gerilim rejimi arasında bir geçiş zonu. Deprem, Afyon-Akşehir Graben sistemi üzerinde gerçekleşti" dedi.Ahmet Ercan’dan 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısıJeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bölgeye yönelik ciddi bir deprem uyarısı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyon-Sinanpaşa sarsıntı bölgesinde meydana gelen M4.4 deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer, M7.2’lik bir depreme gebedir" ifadelerini kullandı. Ercan, ayrıca bölgede bulunan kaplıca ve jeotermal alanların, kırıkların aktif olduğunu gösterdiğini belirtti ve sağlam yapılar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.Deprem bölgede endişe yarattıSabaha karşı yaşanan deprem, bölge halkında endişe yaratırken uzmanlar, daha büyük depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Afyonkarahisar ve çevresi, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle uzmanların sürekli gözetiminde bulunuyor.
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Afyonkarahisar depremi sonrası Naci Görür ve Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe kritik uyarı: 7.2'lik deprem olabilir

07:56 14.10.2024
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
© AA
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Afyon merkezinde sabaha karşı meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken, jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi.
Afyonkarahisar'ın merkezinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 10.26 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, kent merkezinde hissedilirken, bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak endişeli anlar yaşadı.

Afyonkarahisar Valiliği: Olumsuz durum yok

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti. "Deprem sonrası tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam ediyor. Lütfen acil durum hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

Naci Görür: Deprem sığ

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, "Boyalı/Sinanpaşa-Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Bölge, Anadolu Levhası’nın doğu ve orta kesimlerinde hüküm süren doğrultu atımlı fay tektoniği ile Batı Anadolu’nun kuzey-güney gerilim rejimi arasında bir geçiş zonu. Deprem, Afyon-Akşehir Graben sistemi üzerinde gerçekleşti" dedi.

Ahmet Ercan’dan 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bölgeye yönelik ciddi bir deprem uyarısı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyon-Sinanpaşa sarsıntı bölgesinde meydana gelen M4.4 deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer, M7.2’lik bir depreme gebedir" ifadelerini kullandı. Ercan, ayrıca bölgede bulunan kaplıca ve jeotermal alanların, kırıkların aktif olduğunu gösterdiğini belirtti ve sağlam yapılar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Deprem bölgede endişe yarattı

Sabaha karşı yaşanan deprem, bölge halkında endişe yaratırken uzmanlar, daha büyük depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Afyonkarahisar ve çevresi, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle uzmanların sürekli gözetiminde bulunuyor.
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