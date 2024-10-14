https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/dunya-devi-acikladi-bu-uygulama-telefonunuzu-ele-geciriyor-banka-hesaplariniza-bile-girebilir-hemen-1089200026.html
Dünya devi açıkladı, bu 5 uygulama telefonunuzu ele geçiriyor: 'Banka hesaplarınıza bile girebilir, hemen silin'
Dünya devi açıkladı, bu 5 uygulama telefonunuzu ele geçiriyor: 'Banka hesaplarınıza bile girebilir, hemen silin'
Sputnik Türkiye
ThreatFabric’in raporu doğrultusunda, yüz binlerce kez indirilen beş kötü amaçlı uygulamayı platformdan kaldırdı. Bu uygulamalar, mobil bankacılık hesaplarını... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T11:31+0300
2024-10-14T11:31+0300
2024-10-14T11:36+0300
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ThreatFabric'in hazırladığı raporda, kötü amaçlı yazılım Anatsa'nın, PDF okuma ve dosya yöneticiliği gibi masum uygulamaların arkasına gizlenerek yayıldığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl söz konusu uygulamaların Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 150.000 ila 200.000 kez indirildiği tahmin ediliyor.Anatsa trojanı, "Cihaz Ele Geçirme (DTO)" yetenekleriyle donatılmış olup, enfekte ettiği cihazı kontrol altına alarak kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebiliyor. Bu yöntemle, kullanıcıların telefonlarından hassas bilgileri çalma potansiyeline sahip. Trojan, özellikle mobil bankacılık uygulamalarını hedef alıyor.İşte o uygulamalar:Kötü amaçlı yazılım özellikle Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya'daki kullanıcıları hedef alırken, ilk etapta Samsung kullanıcıları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Ancak, bu uygulamalar zamanla farklı cihazlarda da yayılma gösterdi.Kullanıcıların, bu uygulamaları cihazlarından silmeleri ve güvenliklerini sağlamaları öneriliyor. Google Play, kötü amaçlı yazılımlara karşı daha sıkı bir denetim mekanizması geliştirmeyi amaçlıyor, ancak kullanıcıların dikkatli olması büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/canan-karataydan-kalbi-durduruyor-uyarisi-bu-takviyeleri-sakin-almayin-1089195179.html
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telefon, telefon dolandırıcılığı, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, akıllı telefon, akıllı telefon uygulaması, uygulama, uygulama, mobil uygulama, hack, hacker, hackleme, hacking
telefon, telefon dolandırıcılığı, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, akıllı telefon, akıllı telefon uygulaması, uygulama, uygulama, mobil uygulama, hack, hacker, hackleme, hacking
Dünya devi açıkladı, bu 5 uygulama telefonunuzu ele geçiriyor: 'Banka hesaplarınıza bile girebilir, hemen silin'
11:31 14.10.2024 (güncellendi: 11:36 14.10.2024)
ThreatFabric’in raporu doğrultusunda, yüz binlerce kez indirilen beş kötü amaçlı uygulamayı platformdan kaldırdı. Bu uygulamalar, mobil bankacılık hesaplarını hedef alarak kullanıcıların hesaplarını boşaltma amacı güdüyordu. Kullanıcıların, daha önce indirdikleri bu uygulamaları hemen silmeleri gerektiği bildirildi. İşte o uygulamalar...
ThreatFabric'in hazırladığı raporda, kötü amaçlı yazılım Anatsa'nın, PDF okuma ve dosya yöneticiliği gibi masum uygulamaların arkasına gizlenerek yayıldığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl söz konusu uygulamaların Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 150.000 ila 200.000 kez indirildiği tahmin ediliyor.
Anatsa trojanı, "Cihaz Ele Geçirme (DTO)" yetenekleriyle donatılmış olup, enfekte ettiği cihazı kontrol altına alarak kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebiliyor. Bu yöntemle, kullanıcıların telefonlarından hassas bilgileri çalma potansiyeline sahip. Trojan, özellikle mobil bankacılık uygulamalarını hedef alıyor.
1. Phone Cleaner - File Explorer
2. PDF Viewer - File Explorer
3. PDF Reader - Viewer & Editor
4. Phone Cleaner: File Explorer
5. PDF Reader:FileManager
Kötü amaçlı yazılım özellikle Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya'daki kullanıcıları hedef alırken, ilk etapta Samsung kullanıcıları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Ancak, bu uygulamalar zamanla farklı cihazlarda da yayılma gösterdi.
Kullanıcıların, bu uygulamaları cihazlarından silmeleri ve güvenliklerini sağlamaları öneriliyor. Google Play, kötü amaçlı yazılımlara karşı daha sıkı bir denetim mekanizması geliştirmeyi amaçlıyor, ancak kullanıcıların dikkatli olması büyük önem taşıyor.