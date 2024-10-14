https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bakanlik-son-karari-verdi-iki-kentte-insaat-yasagi-1-kasima-kadar-uzatildi-1089226448.html
Bakanlık son kararı verdi: İki kentte inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı
Bakanlık son kararı verdi: İki kentte inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan son görüşmeler sonucunda Antalya ve Muğla'da 2024 inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bu... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T22:20+0300
2024-10-14T22:20+0300
2024-10-14T22:21+0300
türkiye
inşaat
yasak
kısıtlama
bakanlık
muğla
antalya
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balıkesir
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Muğla ve Antalya'da inşaat faaliyetlerine uygulanan kısıtlama süresi 1 Kasım 2024'e kadar uzatıldı.Konuyla ilgili açıklama AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'den geldi. Mete, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin iki önemli turizm kenti olan Muğla ve Antalya'da yaşanan yoğunluğun değerlendirmelere neden olduğu ve bölge turizminin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bu kararın alındığını belirtti. Bakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren uygulamaya göre söz konusu 2 kent, 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihleri arasında inşaat yasağı kapsamına alındı. İnşaat Faaliyeti Kısıtlamaları 15 Ekim'de son buluyordu.İnşaat yasağı nedir?İnşaat yasağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaz aylarında turizm sektörünün olumsuz şekilde etkilenmemesi amacıyla uygulanan bir sınırlamadır. Buna göre yeni inşaat yapılması, ilgili mevzuat ile yasaklanmıştır.Kısıtlama kapsamında ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapmak yasaktır. İnşaat yasağı tarihleri şehirden şehire veya belediyeden belediyeye bazı farklılıklar gösterebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/sahan-gokbakarin-villasi-muhurlendi-yikim-calismasi-baslayacak-1088016138.html
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Bakanlık son kararı verdi: İki kentte inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı
22:20 14.10.2024 (güncellendi: 22:21 14.10.2024)
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan son görüşmeler sonucunda Antalya ve Muğla'da 2024 inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı.
Muğla ve Antalya'da inşaat faaliyetlerine uygulanan kısıtlama süresi 1 Kasım 2024'e kadar uzatıldı.
Konuyla ilgili açıklama AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'den geldi. Mete, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin iki önemli turizm kenti olan Muğla ve Antalya'da yaşanan yoğunluğun değerlendirmelere neden olduğu ve bölge turizminin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bu kararın alındığını belirtti.
Bakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren uygulamaya göre söz konusu 2 kent, 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihleri arasında inşaat yasağı kapsamına alındı. İnşaat Faaliyeti Kısıtlamaları 15 Ekim'de son buluyordu.
İnşaat yasağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaz aylarında turizm sektörünün olumsuz şekilde etkilenmemesi amacıyla uygulanan bir sınırlamadır. Buna göre yeni inşaat yapılması, ilgili mevzuat ile yasaklanmıştır.
Kısıtlama kapsamında ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapmak yasaktır. İnşaat yasağı tarihleri şehirden şehire veya belediyeden belediyeye bazı farklılıklar gösterebilir.