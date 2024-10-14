https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bakanlik-son-karari-verdi-iki-kentte-insaat-yasagi-1-kasima-kadar-uzatildi-1089226448.html

Bakanlık son kararı verdi: İki kentte inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı

Bakanlık son kararı verdi: İki kentte inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan son görüşmeler sonucunda Antalya ve Muğla'da 2024 inşaat yasağı 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bu... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T22:20+0300

2024-10-14T22:20+0300

2024-10-14T22:21+0300

türkiye

inşaat

yasak

kısıtlama

bakanlık

muğla

antalya

izmir

balıkesir

turizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087154660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d49f24d06f6313a49219508cdbb2dc72.jpg

Muğla ve Antalya'da inşaat faaliyetlerine uygulanan kısıtlama süresi 1 Kasım 2024'e kadar uzatıldı.Konuyla ilgili açıklama AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'den geldi. Mete, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin iki önemli turizm kenti olan Muğla ve Antalya'da yaşanan yoğunluğun değerlendirmelere neden olduğu ve bölge turizminin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bu kararın alındığını belirtti. Bakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren uygulamaya göre söz konusu 2 kent, 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihleri arasında inşaat yasağı kapsamına alındı. İnşaat Faaliyeti Kısıtlamaları 15 Ekim'de son buluyordu.İnşaat yasağı nedir?İnşaat yasağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaz aylarında turizm sektörünün olumsuz şekilde etkilenmemesi amacıyla uygulanan bir sınırlamadır. Buna göre yeni inşaat yapılması, ilgili mevzuat ile yasaklanmıştır.Kısıtlama kapsamında ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapmak yasaktır. İnşaat yasağı tarihleri şehirden şehire veya belediyeden belediyeye bazı farklılıklar gösterebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/sahan-gokbakarin-villasi-muhurlendi-yikim-calismasi-baslayacak-1088016138.html

türkiye

muğla

antalya

izmir

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

inşaat yasağı nedir, inşaat yasağı ne zaman bitiyor, yazlıklarda inşaat yasağı ne zaman bitiyor, muğlada yazlıklarda inşaat yasağı ne zaman bitiyor, bodrumda yazlıklarda inşaat yasağı ne zaman bitiyor, inşaat yasağı hangi illerde geçerli, 2024 inşaat kısıtlaması, 2024 inşaat yasağı,