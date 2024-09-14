https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/sahan-gokbakarin-villasi-muhurlendi-yikim-calismasi-baslayacak-1088016138.html
Şahan Gökbakar'ın villası mühürlendi: Yıkım çalışması başlayacak
Şahan Gökbakar'ın villası mühürlendi: Yıkım çalışması başlayacak
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan villası, kaçak yapılar nedeniyle mühürlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T13:26+0300
2024-09-14T13:26+0300
2024-09-14T13:27+0300
şahan gökbakar
yaşam
villa
marmaris
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kaçak bina
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Gökbakar’ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait villa, 9 Kasım 2022'de Muğla İl Müdürlüğü'nün kararıyla yapı kayıt belgesini kaybetmişti. Yapının izinsiz eklemeleri sebebiyle, villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve yıkım kararları için Marmaris Belediyesi uyarıldı.Mühürleme i̇şlemi gerçekleştiYetkililer, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' içerisinde yer alan yapının incelemesinden sonra villa ve eklentilerini mühürledi. Eğer yıkım işlemleri belediyeler tarafından gerçekleştirilmezse, bakanlığın devreye girip süreci tamamlayacağı açıklandı.
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şahan gökbakar, villa, marmaris, yıkım, kaçak, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar, kaçak bina
şahan gökbakar, villa, marmaris, yıkım, kaçak, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar, kaçak bina
Şahan Gökbakar'ın villası mühürlendi: Yıkım çalışması başlayacak
13:26 14.09.2024 (güncellendi: 13:27 14.09.2024)
Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan villası, kaçak yapılar nedeniyle mühürlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası villa ve eklentilerinin yasa dışı olduğu tespit edildi.
Gökbakar’ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait villa, 9 Kasım 2022'de Muğla İl Müdürlüğü'nün kararıyla yapı kayıt belgesini kaybetmişti. Yapının izinsiz eklemeleri sebebiyle, villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve yıkım kararları için Marmaris Belediyesi uyarıldı.
Mühürleme i̇şlemi gerçekleşti
Yetkililer, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' içerisinde yer alan yapının incelemesinden sonra villa ve eklentilerini mühürledi. Eğer yıkım işlemleri belediyeler tarafından gerçekleştirilmezse, bakanlığın devreye girip süreci tamamlayacağı açıklandı.