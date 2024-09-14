https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/sahan-gokbakarin-villasi-muhurlendi-yikim-calismasi-baslayacak-1088016138.html

Şahan Gökbakar'ın villası mühürlendi: Yıkım çalışması başlayacak

Şahan Gökbakar'ın villası mühürlendi: Yıkım çalışması başlayacak

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan villası, kaçak yapılar nedeniyle mühürlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T13:26+0300

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şahan gökbakar

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Gökbakar’ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait villa, 9 Kasım 2022'de Muğla İl Müdürlüğü'nün kararıyla yapı kayıt belgesini kaybetmişti. Yapının izinsiz eklemeleri sebebiyle, villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve yıkım kararları için Marmaris Belediyesi uyarıldı.Mühürleme i̇şlemi gerçekleştiYetkililer, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' içerisinde yer alan yapının incelemesinden sonra villa ve eklentilerini mühürledi. Eğer yıkım işlemleri belediyeler tarafından gerçekleştirilmezse, bakanlığın devreye girip süreci tamamlayacağı açıklandı.

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