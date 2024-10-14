https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ali-yerlikaya-duyurdu-6-organize-suc-orgutu-cokertildi-91-kisi-tutuklandi-1089191677.html

Ali Yerlikaya duyurdu: 6 organize suç örgütü çökertildi, 91 kişi tutuklandı

Ali Yerlikaya duyurdu: 6 organize suç örgütü çökertildi, 91 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-34" ve "Kuyu-35" operasyonlarında 91 şüphelinin tutuklandığını... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T08:58+0300

2024-10-14T08:58+0300

2024-10-14T08:58+0300

türkiye

ali yerlikaya

suç örgütü

organize suç örgütü

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildi" açıklamasında bulundu.Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden; 91’inin tutuklandığını, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya özetle şunları kaydetti:"Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Savcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehdit (silahla tehdit), 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, darp, cebir ve şiddet, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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ali yerlikaya, suç örgütü, organize suç örgütü, operasyon