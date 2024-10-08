https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-ali-yerlikaya-duyurdu-discord-sorusturmasinda-iki-cocuk-gozaltina-alindi-1088981744.html

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Discord soruşturmasında iki çocuk gözaltına alındı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Discord soruşturmasında iki çocuk gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada iki çocuğun Emniyet tarafından muhafaza altına... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T19:15+0300

2024-10-08T19:15+0300

2024-10-08T19:25+0300

türkiye

discord

telegram

soruşturma

ceza

ali yerlikaya

çocuk

çocuk tacizi

çocuk istismarı

yayın

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Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada E.K. ve A.T gözaltına alındı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Telegram ve Discord soruşturmasında iki çocuğun muhafaza altında olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram platformlarında suç aktivitesi gösteren grupların yöneticileri ve sosyal medya kullanıcıları hakkında şöyle konuştu:C31K nedir? 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kim?Telegram'da kurdukları grupta kedilere işkence ettikleri görüntüleri paylaşan ve terör örgütü propagandası yaparak şehitlerimize ve Atatürk'e hakaretler savuran C31K kedilere işkence ettiği görüntüler ile gündeme geldi. C31K açılımı ise 'Cehennem'in 31'inci katı' anlamına geliyor. 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' isimli kullanıcılar grubun yöneticisi olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html

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discord, telegram, deha tuzcu, berkcan güven, ali yerlikaya