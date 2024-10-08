https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-ali-yerlikaya-duyurdu-discord-sorusturmasinda-iki-cocuk-gozaltina-alindi-1088981744.html
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Discord soruşturmasında iki çocuk gözaltına alındı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Discord soruşturmasında iki çocuk gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada iki çocuğun Emniyet tarafından muhafaza altına... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T19:15+0300
2024-10-08T19:15+0300
2024-10-08T19:25+0300
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telegram
soruşturma
ceza
ali yerlikaya
çocuk
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çocuk istismarı
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Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada E.K. ve A.T gözaltına alındı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Telegram ve Discord soruşturmasında iki çocuğun muhafaza altında olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram platformlarında suç aktivitesi gösteren grupların yöneticileri ve sosyal medya kullanıcıları hakkında şöyle konuştu:C31K nedir? 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kim?Telegram'da kurdukları grupta kedilere işkence ettikleri görüntüleri paylaşan ve terör örgütü propagandası yaparak şehitlerimize ve Atatürk'e hakaretler savuran C31K kedilere işkence ettiği görüntüler ile gündeme geldi. C31K açılımı ise 'Cehennem'in 31'inci katı' anlamına geliyor. 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' isimli kullanıcılar grubun yöneticisi olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html
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discord, telegram, deha tuzcu, berkcan güven, ali yerlikaya
discord, telegram, deha tuzcu, berkcan güven, ali yerlikaya
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Discord soruşturmasında iki çocuk gözaltına alındı
19:15 08.10.2024 (güncellendi: 19:25 08.10.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada iki çocuğun Emniyet tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı.
Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik soruşturmada E.K. ve A.T gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Telegram ve Discord soruşturmasında iki çocuğun muhafaza altında olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram platformlarında suç aktivitesi gösteren grupların yöneticileri ve sosyal medya kullanıcıları hakkında şöyle konuştu:
Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden 'Hz. Ebu Cehil' olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır. 'Arda Bateman' olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır. İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır. Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir.
C31K nedir? 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kim?
Telegram'da kurdukları grupta kedilere işkence ettikleri görüntüleri paylaşan ve terör örgütü propagandası yaparak şehitlerimize ve Atatürk'e hakaretler savuran C31K kedilere işkence ettiği görüntüler ile gündeme geldi. C31K açılımı ise 'Cehennem'in 31'inci katı' anlamına geliyor. 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' isimli kullanıcılar grubun yöneticisi olarak biliniyor.