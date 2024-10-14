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Abdulkadir Selvi: Kabine'de hangi bakanlar değişecek?
Abdulkadir Selvi: Kabine'de hangi bakanlar değişecek?
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine’de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
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Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen kulisleri kaleme aldı.Erdoğan'dan değişim sinyaliCumhurbaşkanı Erdoğan “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” ifadelerini kullanmıştı."Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı var"Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı olduğunu söyleyen Selvi, şunları kaydetti:'Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler var'Öte yandan Selvi, bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Olduğundan bahsettiği yazısında şunları yazdı:
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Abdulkadir Selvi: Kabine'de hangi bakanlar değişecek?

09:26 14.10.2024
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW140278Kabine toplantısı başladı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine’de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen kulisleri kaleme aldı.
Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen kulisleri kaleme aldı.

Erdoğan'dan değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

"Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı var"

Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı olduğunu söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

“1, “Genel başkan yardımcılıklarında da değişiklik olabilir” dedi. Bu ne zaman olacak? AK Parti’nin kongre süreci başladı. 2025 yılı nisan-mayıs ayında büyük kongre var. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine’de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir. 2, Erdoğan, uzun süredir Kabine’de geniş çaplı değişiklikler yapmıyor. Seçimlerden sonra yeni Kabine’yi kurarken iki bakan hariç sil baştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor.”

'Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler var'

Öte yandan Selvi, bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Olduğundan bahsettiği yazısında şunları yazdı:
“Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye’den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok.”
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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