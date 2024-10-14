https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abdulkadir-selvi-kabinede-hangi-bakanlar-degisecek-1089192858.html

Abdulkadir Selvi: Kabine'de hangi bakanlar değişecek?

Abdulkadir Selvi: Kabine'de hangi bakanlar değişecek?

Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine’de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T09:26+0300

2024-10-14T09:26+0300

2024-10-14T09:26+0300

politika

bakan

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Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen kulisleri kaleme aldı.Erdoğan'dan değişim sinyaliCumhurbaşkanı Erdoğan “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” ifadelerini kullanmıştı."Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı var"Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı olduğunu söyleyen Selvi, şunları kaydetti:'Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler var'Öte yandan Selvi, bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Olduğundan bahsettiği yazısında şunları yazdı:

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