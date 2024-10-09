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Erdoğan: Adalet sisteminde tıkanıklık varsa neşteri vurup çözeceğiz
Erdoğan: Adalet sisteminde tıkanıklık varsa neşteri vurup çözeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sisteminde tıkanıklık varsa neşteri vurup onu da... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, ekonomi, israil, gazze, lübnan, türkiye, meclis, adalet, kadın
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, ekonomi, israil, gazze, lübnan, türkiye, meclis, adalet, kadın

Erdoğan: Adalet sisteminde tıkanıklık varsa neşteri vurup çözeceğiz

12:20 09.10.2024 (güncellendi: 12:54 09.10.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sisteminde tıkanıklık varsa neşteri vurup onu da çözeceğiz. Sosyal medyada suçu teşvik etmede gerekli müdahalede bulanacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
Kobani bahanesiyle kışkırtılan olaylarda 2 emniyet görevlimiz şehit olmuştu, dün yıl dönümüydü.
Demokratik siyasette şiddete yer yoktur. Bir elde silahla siyaset yapılmaz.
Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz
Meclis'te kapalı oturumda milletvekilleri bilgilendirildi. Her iki bakan da idrak kapısı açık olanlar için fotoğrafı çok net ortaya koydu. CHP Genel Başkanı'nın toplantı sonrası açıklamasını esefle karşıladık. Sayın Özel'den ülke güvenliği konusunda daha olgun bir tavır beklerdik.
Açık ve net söylüyorum. Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır.
İsrail siyonist bir terör örgütüdür.
Tarih, elinde on binlerce çocuğun, kadının, sivilin kanı olan bir canavarı ayakta alkışlayanları asla affetmeyecektir
Çevremiz ateş çemberinden geçiyor. Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz
Ülkemizin 2018 yılından beri küresel siyasi gerilimin kovidin yol açtığı ekonomik sıkıntılar da var.
Sene başından itibaren rahatlama, insanımızın günlük hayatına yansımaya başlayacaktır.
Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini sallayarak ortalıkta dolaşması bizi de rahatsız ediyor. MYK'da bu olayları değerlendirdik. Bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanların sokakta iş yerinde evinde hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.
Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sisteminde tıkanıklık varsa neşteri vurup onu da çözeceğiz. Sosyal medyada suçu teşvik etmede gerekli müdahalede bulanacağız.
Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır.
Son dönemde medya organlarımız özellikle reyting kaygısı ile, basın ilkelerini umursamayan sorunlu bir yayın politikası izlemeye başladı. İfade tutanaklarından polis kayıtlarına, önü sonu belli olmayan videolara kadar her türlü bilgi belge ekranlarda çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Habercilik adına mağdurlar tekrar mağdur ediliyor.
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