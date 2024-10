https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusya-operasyonun-hedeflerine-ulasacak-ve-yeni-bolgeleri-ozgur-1089188233.html

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya, operasyonun hedeflerine ulaşacak ve yeni bölgeleri özgür kılacak

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works YouTube kanalına demecinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin tüm topraklarının kontrolünü ele geçireceğini söyledi.Ritter, “Rusya, topraklarının her santimetresinin kontrolünü yeniden kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Bunu durdurmanın tek yolu Rusya’yı savaş alanında yenmek, ancak şu anda Rusya’nın yenilgiye uğradığını düşünmüyorum” diye konuştu.ABD'li eski istihbaratçı, Moskova’nın her halükarda hedeflerine ulaşacağını, bu nedenle Ukraynalıların Rusya’nın yeni bölgelerini terk etmek zorunda kalacağını vurguladı.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Kırım ise Mart 2014'te yeniden Rusya'nın bir parçası haline gelmişti. 30 Eylül'de Kremlin'de Rusya'ya yeni bölgelerin kabulüne ilişkin anlaşmaların imzalanması için tören düzenlenmişti.

