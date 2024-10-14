https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusya-operasyonun-hedeflerine-ulasacak-ve-yeni-bolgeleri-ozgur-1089188233.html
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya, operasyonun hedeflerine ulaşacak ve yeni bölgeleri özgür kılacak
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya, operasyonun hedeflerine ulaşacak ve yeni bölgeleri özgür kılacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Donbass’ta devam ettirdiği operasyonun gidişatına dair tahminlerini paylaşan ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Moskova’nın belirlediği hedeflere... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T00:41+0300
2024-10-14T00:41+0300
2024-10-14T00:52+0300
dünya
abd
istihbarat uzmanı
scott ritter
rusya
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
görüş
tahmin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924421_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_ba0519576c729e070a128f7872049fcd.jpg
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works YouTube kanalına demecinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin tüm topraklarının kontrolünü ele geçireceğini söyledi.Ritter, “Rusya, topraklarının her santimetresinin kontrolünü yeniden kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Bunu durdurmanın tek yolu Rusya’yı savaş alanında yenmek, ancak şu anda Rusya’nın yenilgiye uğradığını düşünmüyorum” diye konuştu.ABD'li eski istihbaratçı, Moskova’nın her halükarda hedeflerine ulaşacağını, bu nedenle Ukraynalıların Rusya’nın yeni bölgelerini terk etmek zorunda kalacağını vurguladı.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Kırım ise Mart 2014'te yeniden Rusya'nın bir parçası haline gelmişti. 30 Eylül'de Kremlin'de Rusya'ya yeni bölgelerin kabulüne ilişkin anlaşmaların imzalanması için tören düzenlenmişti.
abd
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924421_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_f3c1b3e4aaf65a71abc7f1cd1feff101.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, istihbarat uzmanı, scott ritter, rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, görüş, tahmin
abd, istihbarat uzmanı, scott ritter, rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, görüş, tahmin
ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya, operasyonun hedeflerine ulaşacak ve yeni bölgeleri özgür kılacak
00:41 14.10.2024 (güncellendi: 00:52 14.10.2024)
Rusya’nın Donbass’ta devam ettirdiği operasyonun gidişatına dair tahminlerini paylaşan ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Moskova’nın belirlediği hedeflere ulaşacağını ve yeni bölgeleri özgür kılacağını belirtti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works YouTube kanalına demecinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin tüm topraklarının kontrolünü ele geçireceğini söyledi.
Ritter, “Rusya, topraklarının her santimetresinin kontrolünü yeniden kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Bunu durdurmanın tek yolu Rusya’yı savaş alanında yenmek, ancak şu anda Rusya’nın yenilgiye uğradığını düşünmüyorum” diye konuştu.
ABD'li eski istihbaratçı, Moskova’nın her halükarda hedeflerine ulaşacağını, bu nedenle Ukraynalıların Rusya’nın yeni bölgelerini terk etmek zorunda kalacağını vurguladı.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla
Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Kırım ise Mart 2014'te yeniden Rusya'nın bir parçası haline gelmişti. 30 Eylül'de Kremlin'de Rusya'ya yeni bölgelerin kabulüne ilişkin anlaşmaların imzalanması için tören düzenlenmişti.