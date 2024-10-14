50 yıllık bakkal hesaplarını zihinden yapıyor: Müşterilerin kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu da hesaplıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Rusya ve Türkiye’den Discord’a peş peşe yasak: Sosyal medyanın karanlık yüzü için ne yapmalı?
08:04
5 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
08:22
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı anlattı: Sabah karanlığında okula ve işe gitmek psikolojik sorunları artırıyor mu?
08:36
3 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
08:50
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
10:16
3 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
10:35
2 dk
ÖZEL HABER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: İnsan beyni yapay zekaya entegre olabilir mi?
10:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
11:11
1 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
Salon jönü Ferit’ten Madenci Nurettin’e: Tarık Akan’ın fırtınalı yaşamı
11:21
11 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
11:43
2 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ANADOLU'NUN AVUKATI
Aşka dönüşen sürgün: Çağdaş Homeros kimdir?
12:09
11 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
12:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
18:11
2 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Ege Denizi’ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama
18:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:50
2 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
20:34
5 dk
ANADOLU'NUN AVUKATI
Aşka dönüşen sürgün: Çağdaş Homeros kimdir?
20:46
11 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
21:08
2 dk
ÖZEL HABER
Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?
21:23
5 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
21:43
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlardan meme kanseri uyarısı: Genç yaş gruplarında artış görülüyor
22:05
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
22:16
5 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
Salon jönü Ferit’ten Madenci Nurettin’e: Tarık Akan’ın fırtınalı yaşamı
22:35
11 dk
ÖZEL HABER
Uzman psikolog anlattı: Disleksi nasıl anlaşılır
22:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:20
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:34
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/50-yillik-bakkal-hesaplarini-zihinden-yapiyor-musterilerin-kac-gun-saat-ve-dakikadir-hayatta-1089212883.html
50 yıllık bakkal hesaplarını zihinden yapıyor: Müşterilerin kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu da hesaplıyor
50 yıllık bakkal hesaplarını zihinden yapıyor: Müşterilerin kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu da hesaplıyor
Sputnik Türkiye
Konya’da 59 yaşındaki Mehmet Saltık, bakkala gelen müşterilerinin aldığı ürünleri ve kaç gün, dakika ve saniyedir hayatta olduğunu saniyeler içinde hesaplayan... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T16:27+0300
2024-10-14T16:27+0300
yaşam
bakkal
hesap
konya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089213056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f40ea39850e66230453278d0a64e7757.jpg
Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce babasının yanında başladığı bakkal dükkanını işleten 5 çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet Saltık, ilkokulda öğretmeni tarafından fark edildiği matematik hesaplama yeteneği ile ilkokul arkadaşlarına ders vermeye başladı. Saltık, daha sonra 1975 yılında babasının bakkalında çalışmaya başladı. Daha sonra müşterilerin hesabını hesap makinası olmadan yapmaya başlayan Saltık'ın gelenlerin yaşlarını da saniyesine kadar hesap etmesi ise müşterilerden takdir görüyor.“Kendim de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti”İlkokul döneminde arkadaşlarına ders verdiğini anlatan Mehmet Saltık, “İlkokul dönemlerinde kendim de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti. Üçüncü ve beşinci sınıfı aynı öğretmende okudum. Öğretmenim babama gelmiş, ‘Aman İsmail abi, Mehmet'i boşa götürmeyelim okutalım’ demiş. O zaman da 1975 döneminde terör, sağ sol davası vardı, korktum. Babamın bakkala bir girdim, 50 yıldır bu bakkalda devam ediyorum. İkinci, üçüncü sınıfta öğretmen bana öğrenci arkadaşları verirdi, ben de bu 5-6 kişilik gruplara ders çalıştırırdım. Bir anımı anlatayım; dükkandayken 20-25 kalem ürün alan fabrikatörün birisine aldıklarının fiyatını saniyesinde söyledim. O da bana ‘Oğlum sen burada kendini çürütme, çarşıya in kendini geliştir’ dedi ama çocukluk işte durgunluk da vardı haliyle bir hamle yapamadım. Burada devam ediyoruz, ömrümüz burada geçti” dedi.“Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum”Gelen müşterilerin yaşlarından kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu hesaplayan Mehmet Saltık, “Birincisi Allah vergisi, ben hesap makinesi kullanmıyorum, beyin devamlı canlı duruyor. Her şeyden önce Allah vergisi kök var. Örnek veriyorum, 29 yaşındaki bir kişi, 254 bin 40 saat, 10 bin 585 gündür hayatta. Allah'ım uzun ömürler versin. Bu şekilde anında hesap ettiğim bir şey. Allah’ım vermiş çok şükür. Gençlerimize telefonu hiç tavsiye etmem, internet tavsiye etmem. Bol bol çalışma tavsiye ediyorum, gençlerimize kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. En güzel şekilde sağlıklı, sıhhatli yaşamalarını isterim gençlerimizin” şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Seyit Öztürk, “Mehmet benim arkadaşım olur, çocukluğundan beri tanırım. Doğru hesaplama özelliği her babayiğidin harcı değil. Böyle bir zeka var. Bu yaşına göre maşallah iyi” dedi.İş yerine alışverişe gelen Mehmet Biter, “Ben de hesap yapmayı parayı bilmem. Ben de giderim odun bilirim, benim mesleğim de o olduğu için, baktım mı anlarım. Mehmet kardeşimizin de işi üzerine maşallah fazlasıyla hesaplamayı yapıyor, bu işin erbabı” ifadelerini kullandı.Doğum gününden itibaren yaşadığı günü hesaplatan İbrahim Büyüksayar ise, “Yirmi seneye yakın komşuluk yaparız. Bu özelliğini biliriz tebrik ederiz hep kendisini. Hiç hesap makinesi kullanmaz. Sürekli çalışır" diye konuştu. Büyüksayar'ın doğum tarihini söylemesi üzerine Mehmet Saltık, "51 yaşında, 446 bin 760 saattir, 26 milyon 805 bin 600 dakikadır hayatta. Allah'ımızın uzun ömürler versin inşallah" dedi.
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hesap
Sputnik Türkiye
hesap
2024-10-14T16:27+0300
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089213056_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20152966f20880db4c8c88bd80e92450.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bakkal, видео, hesap, konya
bakkal, видео, hesap, konya

50 yıllık bakkal hesaplarını zihinden yapıyor: Müşterilerin kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu da hesaplıyor

16:27 14.10.2024
© İHA
Abone ol
Konya’da 59 yaşındaki Mehmet Saltık, bakkala gelen müşterilerinin aldığı ürünleri ve kaç gün, dakika ve saniyedir hayatta olduğunu saniyeler içinde hesaplayan Saltık, gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durup sürekli çalışma tavsiyesinde bulundu.
Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce babasının yanında başladığı bakkal dükkanını işleten 5 çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet Saltık, ilkokulda öğretmeni tarafından fark edildiği matematik hesaplama yeteneği ile ilkokul arkadaşlarına ders vermeye başladı. Saltık, daha sonra 1975 yılında babasının bakkalında çalışmaya başladı. Daha sonra müşterilerin hesabını hesap makinası olmadan yapmaya başlayan Saltık'ın gelenlerin yaşlarını da saniyesine kadar hesap etmesi ise müşterilerden takdir görüyor.

“Kendim de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti”

İlkokul döneminde arkadaşlarına ders verdiğini anlatan Mehmet Saltık, “İlkokul dönemlerinde kendim de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti. Üçüncü ve beşinci sınıfı aynı öğretmende okudum. Öğretmenim babama gelmiş, ‘Aman İsmail abi, Mehmet'i boşa götürmeyelim okutalım’ demiş. O zaman da 1975 döneminde terör, sağ sol davası vardı, korktum. Babamın bakkala bir girdim, 50 yıldır bu bakkalda devam ediyorum. İkinci, üçüncü sınıfta öğretmen bana öğrenci arkadaşları verirdi, ben de bu 5-6 kişilik gruplara ders çalıştırırdım. Bir anımı anlatayım; dükkandayken 20-25 kalem ürün alan fabrikatörün birisine aldıklarının fiyatını saniyesinde söyledim. O da bana ‘Oğlum sen burada kendini çürütme, çarşıya in kendini geliştir’ dedi ama çocukluk işte durgunluk da vardı haliyle bir hamle yapamadım. Burada devam ediyoruz, ömrümüz burada geçti” dedi.

“Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum”

Gelen müşterilerin yaşlarından kaç gün, saat ve dakikadır hayatta olduğunu hesaplayan Mehmet Saltık, “Birincisi Allah vergisi, ben hesap makinesi kullanmıyorum, beyin devamlı canlı duruyor. Her şeyden önce Allah vergisi kök var. Örnek veriyorum, 29 yaşındaki bir kişi, 254 bin 40 saat, 10 bin 585 gündür hayatta. Allah'ım uzun ömürler versin. Bu şekilde anında hesap ettiğim bir şey. Allah’ım vermiş çok şükür. Gençlerimize telefonu hiç tavsiye etmem, internet tavsiye etmem. Bol bol çalışma tavsiye ediyorum, gençlerimize kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. En güzel şekilde sağlıklı, sıhhatli yaşamalarını isterim gençlerimizin” şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinden Seyit Öztürk, “Mehmet benim arkadaşım olur, çocukluğundan beri tanırım. Doğru hesaplama özelliği her babayiğidin harcı değil. Böyle bir zeka var. Bu yaşına göre maşallah iyi” dedi.
İş yerine alışverişe gelen Mehmet Biter, “Ben de hesap yapmayı parayı bilmem. Ben de giderim odun bilirim, benim mesleğim de o olduğu için, baktım mı anlarım. Mehmet kardeşimizin de işi üzerine maşallah fazlasıyla hesaplamayı yapıyor, bu işin erbabı” ifadelerini kullandı.
Doğum gününden itibaren yaşadığı günü hesaplatan İbrahim Büyüksayar ise, “Yirmi seneye yakın komşuluk yaparız. Bu özelliğini biliriz tebrik ederiz hep kendisini. Hiç hesap makinesi kullanmaz. Sürekli çalışır" diye konuştu. Büyüksayar'ın doğum tarihini söylemesi üzerine Mehmet Saltık, "51 yaşında, 446 bin 760 saattir, 26 milyon 805 bin 600 dakikadır hayatta. Allah'ımızın uzun ömürler versin inşallah" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала