Yerlikaya, polisi bıçakla yaralayan saldırganın yakalandığını ve gözaltında tutulduğunu açıkladı
14:17 13.10.2024 (güncellendi: 14:21 13.10.2024)
© İHAYerlikaya, polisi bıçakla yaralayan saldırganın yakalandığını ve gözaltında tutulduğunu açıkladı
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine gittiği evde bıçakla yaralanan polisle ilgili yaptığı paylaşımda "Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır" dedi.
Selçuklu'da bugün sinir krizi geçiren bir hastayla ilgili 112 Acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildi ve 29 yaşındaki E.K'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada çıkan arbedede görevli polis Mustafa Topuz, aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:
"Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."
Yerlikaya, polisi bıçakla yaralayan saldırganın yakalandığını ve gözaltında tutulduğunu açıkladıhttps://t.co/fNpXwK59Lm pic.twitter.com/oIqBe6srQg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 13, 2024
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
“13 Ekim 2024 günü Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli Polis Memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yaralı vaziyette yakalanmış olup, şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir.”