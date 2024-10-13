https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/yerlikaya-polisi-bicakla-yaralayan-saldirganin-yakalandigini-ve-gozaltinda-tutuldugunu-acikladi-1089176790.html

Yerlikaya, polisi bıçakla yaralayan saldırganın yakalandığını ve gözaltında tutulduğunu açıkladı

Yerlikaya, polisi bıçakla yaralayan saldırganın yakalandığını ve gözaltında tutulduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine gittiği evde bıçakla yaralanan polisle ilgili yaptığı paylaşımda "Söz konusu... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T14:17+0300

2024-10-13T14:17+0300

2024-10-13T14:21+0300

türkiye

konya

polise saldırı

polise mukavemet

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

ali yerlikaya

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Selçuklu'da bugün sinir krizi geçiren bir hastayla ilgili 112 Acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildi ve 29 yaşındaki E.K'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada çıkan arbedede görevli polis Mustafa Topuz, aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı: Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hazal-kaya-1-yildir-hayrani-tarafindan-siddete-maruz-kaldigini-acikladi--1089173927.html

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Sputnik Türkiye

konya, polise saldırı, polise mukavemet, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, ali yerlikaya