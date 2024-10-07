https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-dogum-gununu-kutladi-1088929763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Doğum gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Putin'in doğum günün kutladı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:59+0300
2024-10-07T16:59+0300
2024-10-07T16:59+0300
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Doğum gününü kutladı
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan, Putin'in doğum günün kutladı.