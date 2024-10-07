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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Doğum gününü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Doğum gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Putin'in doğum günün kutladı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Doğum gününü kutladı

16:59 07.10.2024
© Sputnik / Алексей НикольскийPutin ve Erdoğan
Putin ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ayrıntılar geliyor
Erdoğan, Putin'in doğum günün kutladı.
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