https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/ozel-askeri-harekatta-ilerleyis-suruyor-rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimi-daha-aldi-1089175411.html

Özel askeri harekatta ilerleyiş sürüyor: Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha aldı

Özel askeri harekatta ilerleyiş sürüyor: Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'den yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam Rus ordusu, bir yerleşimini daha düşman güçlerinden... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T12:53+0300

2024-10-13T12:53+0300

2024-10-13T12:53+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu bünyesindeki 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mihaylovka köyünü ele geçirdi.'Zapad' (Batı), 'Vostok' (Doğu) askeri grupları daha elverişli hatları ele geçirirken 'Yug' (Güney) askeri grubu ise, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü.Ukrayna ordusunun son 24 saatteki zayiatı 1805 asker olarak kayıtlara geçirildi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'ya ait bir askeri üssü, İHA depolarını imha ederken 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kirgiz-lider-caparovdan-batiya-sert-cikis-bize-rusyayla-isbirligini-sonlandirmamizi-emretmeyin-1089174113.html

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

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