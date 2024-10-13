https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/ozel-askeri-harekatta-ilerleyis-suruyor-rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimi-daha-aldi-1089175411.html
Özel askeri harekatta ilerleyiş sürüyor: Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha aldı
Özel askeri harekatta ilerleyiş sürüyor: Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha aldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'den yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam Rus ordusu, bir yerleşimini daha düşman güçlerinden... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T12:53+0300
2024-10-13T12:53+0300
2024-10-13T12:53+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu bünyesindeki 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mihaylovka köyünü ele geçirdi.'Zapad' (Batı), 'Vostok' (Doğu) askeri grupları daha elverişli hatları ele geçirirken 'Yug' (Güney) askeri grubu ise, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü.Ukrayna ordusunun son 24 saatteki zayiatı 1805 asker olarak kayıtlara geçirildi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'ya ait bir askeri üssü, İHA depolarını imha ederken 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kirgiz-lider-caparovdan-batiya-sert-cikis-bize-rusyayla-isbirligini-sonlandirmamizi-emretmeyin-1089174113.html
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Özel askeri harekatta ilerleyiş sürüyor: Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha aldı
Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'den yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam Rus ordusu, bir yerleşimini daha düşman güçlerinden temizledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu bünyesindeki 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mihaylovka köyünü ele geçirdi.
'Zapad' (Batı), 'Vostok' (Doğu) askeri grupları daha elverişli hatları ele geçirirken 'Yug' (Güney) askeri grubu ise, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü.
Ukrayna ordusunun son 24 saatteki zayiatı 1805 asker olarak kayıtlara geçirildi.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'ya ait bir askeri üssü, İHA depolarını imha ederken 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.