https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/karabukte-nesli-tehdit-altinda-olan-vasak-goruntulendi-1089180771.html

Karabük'te nesli tehdit altında olan vaşak görüntülendi

Karabük'te nesli tehdit altında olan vaşak görüntülendi

Sputnik Türkiye

Karabük'ün Ovacık ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, İmanlar Köyü yakınlarında bölge sakini tarafından görüntülendi. Yabani hayvana seslenen... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T16:11+0300

2024-10-13T16:11+0300

2024-10-13T16:19+0300

yaşam

vaşak

nesli tükenmekte olan hayvanlar

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

karabük

karabük valiliği

cep telefonu

kamera

kamera kayıtları

kamera görüntüleri

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Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, Karabük Ovacık'ta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir kişi yol kenarında dinlenen vaşağı fark ederek cep telefonu kamerasına kaydetti. Vaşağı kameraya alan şahıs ''Gel" diye seslenince vaşak korkup ormanlık alana doğru kaçtı. O anlarda "Lanet olası nereye gidiyon" diyen şahıs sosyal medyada gündem oldu.Vaşak nedir?Vaşak, kedigiller (Felidae) ailesine ait, orta büyüklükte bir yırtıcı hayvan olarak ifade ediliyor. Genellikle yoğun kürklü, kısa kuyruklu ve kulaklarının uçlarında karakteristik siyah püsküller olan vaşaklar, geniş pençeleri ve güçlü bacaklarıyla dikkat çeker. Bu özellikleri, kar üzerinde rahatça yürüyebilmelerini sağlar. Dört türü olan vaşakların; Avrupa vaşağı (Lynx lynx), Kanada vaşağı (Lynx canadensis), İber vaşağı (Lynx pardinus) ve Kızıl vaşak (Lynx rufus) olarak ayrıldığı ifade ediliyor.Türkiye'deki Vaşaklar nerede yaşar?Türkiye'de bulunan vaşak türü Avrupa vaşağı (Lynx lynx) olarak ifade ediliyor. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz, Toros Dağları ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde bulunur. Bu hayvanlar genellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yaşar ve yalnız bir yaşam sürerler. Türkiye'de vaşak popülasyonunun net sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, sayılarının az olduğu düşünülüyor.

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