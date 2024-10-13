https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/karabukte-nesli-tehdit-altinda-olan-vasak-goruntulendi-1089180771.html
Karabük'te nesli tehdit altında olan vaşak görüntülendi
Karabük'te nesli tehdit altında olan vaşak görüntülendi
Sputnik Türkiye
Karabük'ün Ovacık ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, İmanlar Köyü yakınlarında bölge sakini tarafından görüntülendi. Yabani hayvana seslenen... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T16:11+0300
2024-10-13T16:11+0300
2024-10-13T16:19+0300
yaşam
vaşak
nesli tükenmekte olan hayvanlar
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
karabük
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kamera kayıtları
kamera görüntüleri
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, Karabük Ovacık'ta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir kişi yol kenarında dinlenen vaşağı fark ederek cep telefonu kamerasına kaydetti. Vaşağı kameraya alan şahıs ''Gel" diye seslenince vaşak korkup ormanlık alana doğru kaçtı. O anlarda "Lanet olası nereye gidiyon" diyen şahıs sosyal medyada gündem oldu.Vaşak nedir?Vaşak, kedigiller (Felidae) ailesine ait, orta büyüklükte bir yırtıcı hayvan olarak ifade ediliyor. Genellikle yoğun kürklü, kısa kuyruklu ve kulaklarının uçlarında karakteristik siyah püsküller olan vaşaklar, geniş pençeleri ve güçlü bacaklarıyla dikkat çeker. Bu özellikleri, kar üzerinde rahatça yürüyebilmelerini sağlar. Dört türü olan vaşakların; Avrupa vaşağı (Lynx lynx), Kanada vaşağı (Lynx canadensis), İber vaşağı (Lynx pardinus) ve Kızıl vaşak (Lynx rufus) olarak ayrıldığı ifade ediliyor.Türkiye'deki Vaşaklar nerede yaşar?Türkiye'de bulunan vaşak türü Avrupa vaşağı (Lynx lynx) olarak ifade ediliyor. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz, Toros Dağları ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde bulunur. Bu hayvanlar genellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yaşar ve yalnız bir yaşam sürerler. Türkiye'de vaşak popülasyonunun net sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, sayılarının az olduğu düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/gecenin-hayaleti-olarak-adlandirilan-vasak-gunduz-goruntulendi-1083201865.html
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vaşak, nesli tükenmekte olan hayvanlar, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), karabük, karabük valiliği, cep telefonu, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri
vaşak, nesli tükenmekte olan hayvanlar, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), karabük, karabük valiliği, cep telefonu, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri
Karabük'te nesli tehdit altında olan vaşak görüntülendi
16:11 13.10.2024 (güncellendi: 16:19 13.10.2024)
Karabük'ün Ovacık ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, İmanlar Köyü yakınlarında bölge sakini tarafından görüntülendi. Yabani hayvana seslenen şahıs, vaşağın ormanlık alana doğru kaçtığını görünce sinirlenerek tepkisini dile getirdi.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, Karabük Ovacık'ta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir kişi yol kenarında dinlenen vaşağı fark ederek cep telefonu kamerasına kaydetti. Vaşağı kameraya alan şahıs ''Gel" diye seslenince vaşak korkup ormanlık alana doğru kaçtı. O anlarda "Lanet olası nereye gidiyon" diyen şahıs sosyal medyada gündem oldu.
Vaşak, kedigiller (Felidae) ailesine ait, orta büyüklükte bir yırtıcı hayvan olarak ifade ediliyor. Genellikle yoğun kürklü, kısa kuyruklu ve kulaklarının uçlarında karakteristik siyah püsküller olan vaşaklar, geniş pençeleri ve güçlü bacaklarıyla dikkat çeker. Bu özellikleri, kar üzerinde rahatça yürüyebilmelerini sağlar. Dört türü olan vaşakların; Avrupa vaşağı (Lynx lynx), Kanada vaşağı (Lynx canadensis), İber vaşağı (Lynx pardinus) ve Kızıl vaşak (Lynx rufus) olarak ayrıldığı ifade ediliyor.
Türkiye'deki Vaşaklar nerede yaşar?
Türkiye'de bulunan vaşak türü Avrupa vaşağı (Lynx lynx) olarak ifade ediliyor. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz, Toros Dağları ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde bulunur. Bu hayvanlar genellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yaşar ve yalnız bir yaşam sürerler. Türkiye'de vaşak popülasyonunun net sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, sayılarının az olduğu düşünülüyor.