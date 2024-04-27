https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/gecenin-hayaleti-olarak-adlandirilan-vasak-gunduz-goruntulendi-1083201865.html
'Gecenin hayaleti' olarak adlandırılan vaşak gündüz görüntülendi
'Gecenin hayaleti' olarak adlandırılan vaşak gündüz görüntülendi
Sputnik Türkiye
Tokat'ta gecenin hayaleti olarak adlandırılan bir vaşak gün ışığında fotokapanla görüntülendi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T02:41+0300
2024-04-27T02:41+0300
2024-04-27T02:49+0300
yaşam
tokat
vaşak
orman
hayvan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083201551_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddd02efb93fa5bc085c57bb615deb146.jpg
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlılar arasında kırmızı listede gösterilen vaşaklar son yıllarda sıklıkla görülmeye başlandı. Yaban hayatı araştırmacısı Kenan Kesmez, Canik Dağları'nın eteklerine yerleştirdiği fotokapanla gizlenmekteki ustalığıyla ormanın hayaleti olarak da bilinen bir vaşağı görüntülemeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/1083127002.html
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083201551_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fa6bc3eff218b07c9b9b6f1d21d3aa1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tokat, vaşak, orman, hayvan
tokat, vaşak, orman, hayvan
'Gecenin hayaleti' olarak adlandırılan vaşak gündüz görüntülendi
02:41 27.04.2024 (güncellendi: 02:49 27.04.2024)
Tokat'ta gecenin hayaleti olarak adlandırılan bir vaşak gün ışığında fotokapanla görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlılar arasında kırmızı listede gösterilen vaşaklar son yıllarda sıklıkla görülmeye başlandı.
Yaban hayatı araştırmacısı Kenan Kesmez, Canik Dağları'nın eteklerine yerleştirdiği fotokapanla gizlenmekteki ustalığıyla ormanın hayaleti olarak da bilinen bir vaşağı görüntülemeyi başardı.