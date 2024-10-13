https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/icisleri-bakani-yerlikaya-trafik-kazalarina-en-cok-sebep-olan-nedenleri-aciklayarak-uyardi--1089170181.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kazalarına en çok sebep olan nedenleri açıklayarak uyardı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kazalarına en çok sebep olan nedenleri açıklayarak uyardı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde yaklaşık 550 bin araç ve sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T08:45+0300

2024-10-13T08:45+0300

2024-10-13T08:45+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

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araç

trafik kazası

trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik cezası

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3-10 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından toplam 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendiğini belirtti. Bu denetimlerde, yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde çakar lambası ve siren cihazı kullanarak trafik kurallarını ihlal eden 322 sürücüye işlem yapıldı.Denetimler sonucunda, hız sınırlarını aşan 142 bin 823 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 30 bin 633 araca, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 20 bin 156 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 araca işlem uygulandı. Diğer kural ihlalleriyle birlikte toplamda 549 bin 57 araç ve sürücüye ceza kesildi.'Kazaların en büyük sebebi aşırı hız'Bu yılın ilk 9 ayında gerçekleşen 200 bin 38 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5’inin aşırı hız nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.Trafik kazalarına neden olan diğer ihlaller arasında, sürücülerin yüzde 15,6’sının kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymaması, yüzde 9,1’inin şerit değiştirme kurallarına riayet etmemesi, yüzde 8,7’sinin takip mesafesine dikkat etmemesi ve yüzde 8,3’ünün dönüş kurallarını ihlal etmesi yer aldı. Ayrıca, yüzde 4’lük bir oranla manevra kurallarına uymamak, yüzde 2,6 ile kırmızı ışıkta durmamak ve diğer çeşitli kural ihlalleri de kazalara sebep olan faktörler arasında bulunuyor.Ali Yerlikaya, aşırı hızla mücadeleyi öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini vurguladı ve “Trafik kazalarının en büyük sebebi aşırı hız. Bu tür kazaların önüne geçebilmek için mobil radar araçları ve elektronik denetleme sistemleri ile gün boyu hız kontrollerimizi sürdürüyoruz. Yolculuklar, sevdiklerinize kavuşmak içindir, ayrılmak için değil,” ifadelerini kullandı.Ayrıca, Yerlikaya, trafik ekiplerinin denetim anlarına ait görüntüleri de paylaştı.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, trafik, araç, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası