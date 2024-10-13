https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/gol-kenarindaki-agaclik-alanda-elleri-ayaklari-ve-agzi-bagli-halde-yatan-bir-kisi-bulundu-1089169469.html

Göl kenarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu

Göl kenarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Avcılar’da Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu. Yarı baygın halde bulunan A.Ç... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T06:40+0300

2024-10-13T06:40+0300

2024-10-13T07:21+0300

türkiye

avcılar

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göl

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İddiaya göre Küçükçekmece Gölü kenarına giden vatandaşlar, ağaçlık alanda hareketsiz ve yarı baygın halde yatan, elleri, ayakları ve ağzı iple bağlı bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın 50 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edilirken adam, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara görülmeyen A.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

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avcılar, istanbul, göl, kaçırma, adam kaçırma, ip