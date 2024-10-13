https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/gol-kenarindaki-agaclik-alanda-elleri-ayaklari-ve-agzi-bagli-halde-yatan-bir-kisi-bulundu-1089169469.html
Göl kenarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu
Göl kenarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar’da Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu. Yarı baygın halde bulunan A.Ç... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T06:40+0300
2024-10-13T06:40+0300
2024-10-13T07:21+0300
türkiye
avcılar
istanbul
göl
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İddiaya göre Küçükçekmece Gölü kenarına giden vatandaşlar, ağaçlık alanda hareketsiz ve yarı baygın halde yatan, elleri, ayakları ve ağzı iple bağlı bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın 50 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edilirken adam, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara görülmeyen A.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/afyonkarahisarda-gece-saatlerinde-korkutan-deprem--1089168977.html
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avcılar, istanbul, göl, kaçırma, adam kaçırma, ip
avcılar, istanbul, göl, kaçırma, adam kaçırma, ip
Göl kenarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu
06:40 13.10.2024 (güncellendi: 07:21 13.10.2024)
İstanbul Avcılar’da Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde yatan bir kişi bulundu. Yarı baygın halde bulunan A.Ç. (50), ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
İddiaya göre Küçükçekmece Gölü kenarına giden vatandaşlar, ağaçlık alanda hareketsiz ve yarı baygın halde yatan, elleri, ayakları ve ağzı iple bağlı bir kişi gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın 50 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edilirken adam, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda herhangi bir yara görülmeyen A.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.