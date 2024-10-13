Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi ile polis ekipleri arasında asansör boşluğunda silahlı çatışma çıktı.Hırsızlık için binaya giren şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Gaziantep'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan hırsız ile polis arasında asansörde silahlı çatışma çıkarken şüpheli binada gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te polis ile şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı

© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI - UĞUR DÖNEK-AW307350 polis © İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI - UĞUR DÖNEK-AW307350

Gaziantep'te hırsızlık ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Teslim olmayan ve silah çeken şüpheli ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Olayda ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.