https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/gaziantepte-polis-ile-supheli-arasinda-silahli-catisma-cikti-1089182062.html
Gaziantep'te polis ile şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı
Gaziantep'te polis ile şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te hırsızlık ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Teslim olmayan ve... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T17:14+0300
2024-10-13T17:14+0300
2024-10-13T17:14+0300
türkiye
polis
polis müdahalesi
polis memuru
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şüpheli
saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
gaziantep
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi ile polis ekipleri arasında asansör boşluğunda silahlı çatışma çıktı.Hırsızlık için binaya giren şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Gaziantep'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan hırsız ile polis arasında asansörde silahlı çatışma çıkarken şüpheli binada gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/yerlikaya-polisi-bicakla-yaralayan-saldirganin-yakalandigini-ve-gozaltinda-tutuldugunu-acikladi-1089176790.html
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polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, şüpheli, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, gaziantep
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, şüpheli, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, gaziantep
Gaziantep'te polis ile şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı
Gaziantep'te hırsızlık ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Teslim olmayan ve silah çeken şüpheli ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Olayda ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi ile polis ekipleri arasında asansör boşluğunda silahlı çatışma çıktı.
Hırsızlık için binaya giren şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Gaziantep'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan hırsız ile polis arasında asansörde silahlı çatışma çıkarken şüpheli binada gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.