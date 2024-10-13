https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/fenerbahce-galatasarayi-2-0-yendi-derbi-sonrasi-uyuyan-aslan-gondermesi-gundem-oldu-1089186474.html
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi: Derbi sonrası 'uyuyan aslan' göndermesi gündem oldu
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi: Derbi sonrası 'uyuyan aslan' göndermesi gündem oldu
Sputnik Türkiye
Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T21:49+0300
2024-10-13T21:49+0300
2024-10-13T21:51+0300
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Kadın Futbol Süper Ligi maçında Fenerbahçe - Galatasaray derbisini sarı lacivertli takım 2-0 kazandı.Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6.hafta maçında, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. İstanbul Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide gülen taraf Fenerbahçe olurken sarı lacivertlilerin göndermeli paylaşımı ise maçın önüne geçti. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı maçta 'uyuyan aslan ile ezel dizi müziği' paylaşımı taraftarları gülümsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/mario-balotelli-canli-yayinda-sinirlendi-defol-git-serie-ayi-parcalayacagim-1089178340.html
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galatasaray-fenerbahçe kadın futbolu,
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi: Derbi sonrası 'uyuyan aslan' göndermesi gündem oldu
21:49 13.10.2024 (güncellendi: 21:51 13.10.2024)
Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti. Derbi sonrası 6'da 6 yapan Fenerbahçe 'uyuyan aslan' paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu.
Kadın Futbol Süper Ligi maçında Fenerbahçe - Galatasaray derbisini sarı lacivertli takım 2-0 kazandı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6.hafta maçında, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. İstanbul Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide gülen taraf Fenerbahçe olurken sarı lacivertlilerin göndermeli paylaşımı ise maçın önüne geçti. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı maçta 'uyuyan aslan ile ezel dizi müziği' paylaşımı taraftarları gülümsetti.