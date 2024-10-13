https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/mario-balotelli-canli-yayinda-sinirlendi-defol-git-serie-ayi-parcalayacagim-1089178340.html
Mario Balotelli canlı yayında sinirlendi: 'Defol git, Serie A'yı parçalayacağım'
Mario Balotelli canlı yayında sinirlendi: 'Defol git, Serie A'yı parçalayacağım'
Sputnik Türkiye
Süper Lig takımı Adana Demirspor'da bir dönem forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli canlı yayında kendisi hakkında yapılan eleştirilere sert dille cevap... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T15:07+0300
2024-10-13T15:07+0300
2024-10-13T15:13+0300
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İtalya Ligi'ne tekrar döneceği konuşulan Mario Balotelli kendisini eleştiren yorumcuya canlı yayında sinirlendi.Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin tekrar Serie A'ya döneceği iddia edildi. Eski futbolcular Emiliano Viviano, Radja Nainggolan ve yayıncı Enerix ile birlikte canlı yayına katılan Mario Balotelli soruları yanıtladı. Yayında konuşan yorumcu Enerix, Venezia'dan Joel Pohjanpalo'yu Balotelli'ye tercih edeceğini söylemesi üzerine Mario Balotelli canlı yayında sinirlendi. Başarılarını İtalya Ligi dışında elde ettiği yorumuna cevap veren Mario Balotelli "Sadece Serie A'da olmadığım için yaptığım şey sayılmaz mı? Defol git, sen ve Serie A! Söz veriyorum, bir kulübe imza attığımda Serie A'yı parçalayacağım, bu lanet Serie A'yı parçalayacağım" dedi.Mario Balotelli kimdir?İtalyan futbolcu Mario Balotelli 12 Ağustos 1990'da Palermo, İtalya'da doğdu. Gana asıllı bir ailenin çocuğu olan Balotelli erken yaşlarda İtalyan bir aile tarafından evlat edinildi. Kariyerinde Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool ve Nice gibi önemli kulüplerde forma giydi. Özellikle Inter Milan ile genç yaşta kazandığı başarılar ve Manchester City'de Premier Lig şampiyonluğu yaşaması kariyerinin zirvesi oldu. Disiplinsizlik, agresif tutumlar ve inişli çıkışlı kariyeri nedeniyle zaman zaman eleştirilerin odağı oldu. Mario Balotelli, Türkiye'de de Adana Demirspor forması giydi.
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mario balotelli, adana, adana demirspor, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya kupası, forza italya, italya süper kupası, italya futbol federasyonu (figc)
Mario Balotelli canlı yayında sinirlendi: 'Defol git, Serie A'yı parçalayacağım'
15:07 13.10.2024 (güncellendi: 15:13 13.10.2024)
Süper Lig takımı Adana Demirspor'da bir dönem forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli canlı yayında kendisi hakkında yapılan eleştirilere sert dille cevap verdi. Spor yorumcusu Enerix'in Venezia'dan Joel Pohjanpalo'yu Balotelli'ye tercih edeceğini söylemesi üzerine sinirlenerek İtalya Ligi'ni parçalayacağını açıkladı.
İtalya Ligi'ne tekrar döneceği konuşulan Mario Balotelli kendisini eleştiren yorumcuya canlı yayında sinirlendi.
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin tekrar Serie A'ya döneceği iddia edildi. Eski futbolcular Emiliano Viviano, Radja Nainggolan ve yayıncı Enerix ile birlikte canlı yayına katılan Mario Balotelli soruları yanıtladı. Yayında konuşan yorumcu Enerix, Venezia'dan Joel Pohjanpalo'yu Balotelli'ye tercih edeceğini söylemesi üzerine Mario Balotelli canlı yayında sinirlendi. Başarılarını İtalya Ligi dışında elde ettiği yorumuna cevap veren Mario Balotelli "Sadece Serie A'da olmadığım için yaptığım şey sayılmaz mı? Defol git, sen ve Serie A! Söz veriyorum, bir kulübe imza attığımda Serie A'yı parçalayacağım, bu lanet Serie A'yı parçalayacağım" dedi.
İtalyan futbolcu Mario Balotelli 12 Ağustos 1990'da Palermo, İtalya'da doğdu. Gana asıllı bir ailenin çocuğu olan Balotelli erken yaşlarda İtalyan bir aile tarafından evlat edinildi. Kariyerinde Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool ve Nice gibi önemli kulüplerde forma giydi. Özellikle Inter Milan ile genç yaşta kazandığı başarılar ve Manchester City'de Premier Lig şampiyonluğu yaşaması kariyerinin zirvesi oldu. Disiplinsizlik, agresif tutumlar ve inişli çıkışlı kariyeri nedeniyle zaman zaman eleştirilerin odağı oldu. Mario Balotelli, Türkiye'de de Adana Demirspor forması giydi.