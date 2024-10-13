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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bakan-uraloglu-discord-bir-hafta-once-kapatilsaydi-bircok-memnuniyetsizlik-ortaya-cikacakti-simdi-1089176026.html
Bakan Uraloğlu: Discord bir hafta önce kapatılsaydı birçok memnuniyetsizlik ortaya çıkacaktı, şimdi ise hiç ses çıkmadı
Bakan Uraloğlu: Discord bir hafta önce kapatılsaydı birçok memnuniyetsizlik ortaya çıkacaktı, şimdi ise hiç ses çıkmadı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Discord’un kapatılmasıyla ilgili olarak, “Discord’u kapattık diye büyük bir memnuniyet var. Eğer bir hafta önce... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T13:15+0300
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ABD merkezli ücretsiz iletişim platformu Discord’a Türkiye’de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş, platform, İstanbul’da yaşanan iki kadının cinayetinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismar iddialarıyla gündeme gelmişti.Konuya ilişkin bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Televizyonda soruları yanıtlayan Uraloğlu, şöyle konuştu: 'Soruyorum, ne kaybettik?''Asıl sorun temsilcilerinin olmaması'Ne olmuştu?Erişim engeli, 9 Ekim’de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından X hesabı üzerinden duyurmuş,. Tunç, “Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarına dair yeterli şüphe nedeniyle” Discord’a erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.Adalet Bakanı ayrıca, “Toplumsal yapımıza zarar vermeye yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bbp-genel-baskani-destici-discord-benzeri-mecralarin-turkiyedeki-faaliyetlerinin-1089159281.html
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discord, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, çocuklara cinsel taciz, oyun, bakan, abdulkadir uraloğlu

Bakan Uraloğlu: Discord bir hafta önce kapatılsaydı birçok memnuniyetsizlik ortaya çıkacaktı, şimdi ise hiç ses çıkmadı

13:15 13.10.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Discord’un kapatılmasıyla ilgili olarak, “Discord’u kapattık diye büyük bir memnuniyet var. Eğer bir hafta önce kapatsaydık, bu memnuniyet muhtemelen olmazdı” dedi.
ABD merkezli ücretsiz iletişim platformu Discord’a Türkiye’de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş, platform, İstanbul’da yaşanan iki kadının cinayetinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismar iddialarıyla gündeme gelmişti.
Konuya ilişkin bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Televizyonda soruları yanıtlayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

'Soruyorum, ne kaybettik?'

Bir kere biz sosyal medyayı toplum olarak seviyoruz. Burada kesinlikle belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz.

Ben söylüyorum; oradan ticaret yapan insanların ayırıyorum. Onun haricinde ne kaybettik? Sadece vatandaşımızı, çocuğumuzu, evladımızı koruma refleksimizi korumamız gerekir.

Discord uygulamasını kapattık. Şu malum olaylar olmadan önce kapatmış olsaydık ciddi bir şekilde tartışma olacaktı ama şimdi hiç ses çıkmadı. Dolayısıyla bu tarafı da doğru yönetmemiz lazım.

'Asıl sorun temsilcilerinin olmaması'

İnsanların şiddet ve fuhuş noktasında kandırılmaması gerek. Bazı platformların temsilcisi yok Türkiye'de. Discord'un Whatpadd'in temsilcisi yok. Bir taraftan da olması gerekmiyor.

Biz daha büyük yaygın olanların temsilcilerinin olmasını istedik. Belki daha da yaygınlaştırılması gerekir. Türkiye'de şu içerikleri koymayacaksın' gibi önceden bir düzenlemeler yapılabilir. Bunun için kafa yoruyoruz.

Kademeler var. Uyarıyoruz. İkincisi düzeltmezse "Reklam yasağı getiriyorum" diyoruz. Olmadı onu da dinlemezse bant daraltıyoruz. Onu da dinlemezse erişime engel getiriyoruz. Bunları uygulamaya başladık.

Instagram'dan sonra gördüler gereği yapılıyor. Vatandaşlar olarak milli ve manevi değerlerimize saldırı olduğunda şu platformda bir günlüğüne üyeliğimizi donduralım diyorlar mı?

Hizaya gelmeyenlerle ilgili gerekenler yapılır.

Yasakçı bir zihniyetle hareket ediyor konumda olmak istemiyoruz. Kanunların vereceği cezaların caydırıcı olması lazım. Özellikle genç kardeşlerimiz önüne çıkan haberleri teyit etmeden inanmasın.

Ne olmuştu?

Erişim engeli, 9 Ekim’de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından X hesabı üzerinden duyurmuş,. Tunç, “Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarına dair yeterli şüphe nedeniyle” Discord’a erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.
Adalet Bakanı ayrıca, “Toplumsal yapımıza zarar vermeye yönelik girişimlere asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
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BBP Genel Başkanı Destici: Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması zarurettir
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