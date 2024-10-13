Bakan Uraloğlu: Discord bir hafta önce kapatılsaydı birçok memnuniyetsizlik ortaya çıkacaktı, şimdi ise hiç ses çıkmadı

Bir kere biz sosyal medyayı toplum olarak seviyoruz. Burada kesinlikle belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz.

Ben söylüyorum; oradan ticaret yapan insanların ayırıyorum. Onun haricinde ne kaybettik? Sadece vatandaşımızı, çocuğumuzu, evladımızı koruma refleksimizi korumamız gerekir.

Discord uygulamasını kapattık. Şu malum olaylar olmadan önce kapatmış olsaydık ciddi bir şekilde tartışma olacaktı ama şimdi hiç ses çıkmadı. Dolayısıyla bu tarafı da doğru yönetmemiz lazım.