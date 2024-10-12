https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bbp-genel-baskani-destici-discord-benzeri-mecralarin-turkiyedeki-faaliyetlerinin-1089159281.html

BBP Genel Başkanı Destici: Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması zarurettir

BBP Genel Başkanı Destici: Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması zarurettir

Sputnik Türkiye

BBP Genel Başkanı Destici düzenlediği bastın toplantısında, kendilerini düzeltmemeleri halinde Discord ve benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T17:09+0300

2024-10-12T17:09+0300

2024-10-12T17:09+0300

politika

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

infaz yasası

discord

terör

terör örgütü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080242895_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_14e91e4b7d06735eb7466105f9aea46e.jpg

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyelerin, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletin tümünde adalet duygusunu sarstığını ve yeni suçlara zemin hazırladığını ifade ederek, "Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir" dedi.Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye, Beyrut'a ve bölgedeki ülkelere saldırılarının devam ettiğini, tüm dünyanın gözü önünde çocuk ve kadınların katledildiğini, milyonlarca insanın evlerinden edildiği bir faciaya şahit olduklarını belirtti.Yaşananların masum sivillerle birlikte insanlığın da yok edilmesi olduğunu vurgulayan Destici, Türkiye'nin mazlum ve haklının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların Türkiye'ye ait gemilerle Beyrut'tan tahliye edildiğini hatırlatan Destici, "Öncelikle, ağır risk altındaki bölgede böylesine önemli bir operasyonu gerçekleştirerek, 'dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkan' bir devletin mensubu olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.Destici, bir süredir, 'çözüm süreci', 'diyalog' ve 'uzlaşma' üzerinden 'terör örgütünün uzantılarını meşrulaştırma çabalarının' gündeme taşınmaya çalışıldığını dile getirerek, buna rıza göstermeyeceklerini anlattı.'Yeni suçların önünü açıyor'BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin çok uzun süredir arka arkaya korkunç suçlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.Yürürlükteki infaz sisteminin en kısa sürede değişmesi gerektiğine işaret eden Destici, şöyle konuştu:'Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması zarurettir'Destici, astronomik karlar elde eden sosyal medya mecralarının birtakım korkunç suçların işlenmesinde haberleşme ve faaliyet alanı olarak kullanıldığına dikkati çekerek, bunların suçların işlenmesinin altyapısını oluşturduğunu aktardı.Bu şirketlerin daha sık denetlenmesi gerektiğine vurgu yapan Destici, "Eğer kendilerini düzeltmezlerse, Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması bir zarurettir. Çünkü önceliğimiz neslimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/discorddaki-korkunc-gercekler-ortaya-cikti-sosyal-medyanin-karanlik-yuzu-gorundu-kalici-sonuc-icin-1089009022.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bbp, büyük birlik partisi (bbp), infaz yasası, discord, terör, terör örgütü