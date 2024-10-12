https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/yasli-cift-mantar-toplamak-icin-gittikleri-ormanda-olu-bulundu-1089146454.html

Yaşlı çift, mantar toplamak için gittikleri ormanda ölü bulundu

Yaşlı çift, mantar toplamak için gittikleri ormanda ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Bolu’da 2 gündür aranan yaşlı çiftin dere kenarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaşlı çiftin ölüm nedeniyle ilgili hipotermi şüphesi üzerinde duruluyor. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T13:55+0300

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yaşam

bolu

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hipotermi

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Geçtiğimiz akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine mantar toplamaya giden Ömer Çetintaş (80) ve Fatma Çetintaş (73) ormana çıktı. 14 KE 470 plakalı otomobil ile ormana çıkan yaşlı çift, akşam saatlerinde kayboldu. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.50 kişi ormanda onları aradı İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler, gece başlattıkları çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Dere kenarında cesetleri bulunan yaşlı çiftin hipotermi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden yaşlı çiftin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.Hipotermi nedir?Hipotermi, insanlarda merkezî vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesine denir. Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veyâ soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/baba-cocuklariyla-ortadan-kayboldu-3-yil-sonra-ormanin-derinliklerinde-yuruyuste-goruldu-1089108875.html

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bolu, kayıp, orman, yaşlı, hipotermi