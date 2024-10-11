https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/baba-cocuklariyla-ortadan-kayboldu-3-yil-sonra-ormanin-derinliklerinde-yuruyuste-goruldu-1089108875.html

Baba, çocuklarıyla ortadan kayboldu: 3 yıl sonra ormanın derinliklerinde 'yürüyüşte' görüldü

Baba, çocuklarıyla ortadan kayboldu: 3 yıl sonra ormanın derinliklerinde 'yürüyüşte' görüldü

Sputnik Türkiye

Üç yıldır aranan baba ve çocukları, avcılar tarafından ormanda yürüyüş yaparken görüntülendiği düşünülüyor. 3 çocuğun kamuflaj kıyafetleriyle babalarını takip... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T15:05+0300

2024-10-11T15:05+0300

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yaşam

yeni zelanda

kayıp ilanı

şüpheli

kayıp çocuklar

aile

banka soygunu

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Üç yıl önce çocuklarını yanına alıp kaybolan adamın, çocuklarıyla birlikte avcılar tarafından ormanlık alanda yürüyüş yaparken görüntülendikleri düşünülüyor.Yeni Zelanda'da Tom Philips isimli bir baba, sekiz yaşındaki Jayda, altı yaşındaki Maverick ve beş yaşındaki Ember olmak üzere üç çocuğuyla birlikte 2021'de kaybolmuştu. Kaybolduktan 19 gün sonra evlerine geri dönen baba, çocuklarını da alıp bir kamp gezisine çıktığını söylemişti.Arama kurtarma ekipleri tarafından 19 gün boyunca aranan adama 'polis kaynaklarını gereksiz yere kullanmaktan' suçlanarak mahkeme tarihi verilmişti.Fakat Tom Philips bu mahkemeye hiç çıkmadı, baba çocuklarını alıp ortadan tamamen kayboldu. 2021'den beri birkaç kez kameralar tarafından görüntülendiği düşünülen adamın, 3 Ekim 2024'te bir grup domuz avcısıyla karşılaştığı bildirildi. Kamuflaj giyen aile, ormanda yürürken görüntülendiDomuz avcıların kaydettiği videoda, bir adam elinde silahla ormanda yürürken arkasından askeri kamuflaj kıyafetleri giyen 3 çocuk görülüyor. Videoda sırtlarında çantalarıyla birlikle babalarını takip eden çocuklardan birinin, avcının "Burada ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Burada olduğunuzu başka biri biliyor mu?" sorularına 'sadece siz' yanıtını vererek yürümeye devam ettiği kaydedildi.Polisin eline geçen videoyu inceleyen dedektifler, 'üç çocuğun ilk kez aynı anda görüldüğünü ve bu durumun umut verici olduğunu' söylerken çocukların annesi Cat, 'çocuklarını bir arada görmekten çok mutlu olduğunu' belirtti.Görüntülerin çekildiği bölgede üç günlük arama başlatan polis, ailenin izini bulamadı.Ailenin ayrıca bir banka soygunu gerçekleştirdiği düşünülüyorGeçen yıl Yeni Zelanda'nın Te Kuiti kasabasında baba Tom Phillips'in, çocuklarından birini yanına alıp silahlı bir banka soygunu düzenlediği düşünülüyor.Tom Phillips ayrıca Ağustos 2023'te çalıntı bir arabayla, Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde yüzünü maskeyle kapatıp alışveriş yaparken görüntülendi.

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