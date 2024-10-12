https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/turksat-israil-menseli-siber-guvenlik-urunleri-kullandigi-iddialarina-yanit-verdi-1089159746.html
Türksat, 'İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı' iddialarına yanıt verdi
Türksat, 'İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı' iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Türksat AŞ, bazı basın yayın organlarında yer alan "bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı" yönündeki... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T17:24+0300
2024-10-12T17:24+0300
2024-10-12T17:24+0300
türkiye
türksat
iddia
yanıt
israil
siber güvenlik
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Şirketten yapılan resmi açıklamada, ortaya atılan söz konusu iddialara yanıt verildi.Doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürünün kullanılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildiği açıklama, "Gerçeği yansıtmayan asılsız haberlere itibar edilmemesi, şirketimizin devletimizin güvenlik konsepti, uluslararası alandaki hassasiyetleri ve önceliklerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yürüttüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur" cümleleriyle sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-zeybekci-siyonizmin-hedefindeturkiyevardir-1089159596.html
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türksat, iddia, yanıt, israil, siber güvenlik
türksat, iddia, yanıt, israil, siber güvenlik
Türksat, 'İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı' iddialarına yanıt verdi
Türksat AŞ, bazı basın yayın organlarında yer alan "bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Şirketten yapılan resmi açıklamada, ortaya atılan söz konusu iddialara yanıt verildi.
Doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürünün kullanılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Aralarında Türksat'ın da bulunduğu bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı yönündeki haber doğru değildir. Türksat Bilişim, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere birçok proje ve büyük ölçekli operasyonlar gerçekleştirerek ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlamaktadır. Şirketimizce artan siber tehditlere karşı altyapıları korumak, riskleri azaltmak ve siber dayanıklılığı artırmak için çeşitli ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda uzun yıllardır yerli ve yabancı teknoloji yatırımı yapılmış olup doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürün kullanılmamaktadır.
Asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildiği açıklama, "Gerçeği yansıtmayan asılsız haberlere itibar edilmemesi, şirketimizin devletimizin güvenlik konsepti, uluslararası alandaki hassasiyetleri ve önceliklerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yürüttüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur" cümleleriyle sonlandırıldı.