https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-zeybekci-siyonizmin-hedefindeturkiyevardir-1089159596.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Siyonizmin hedefinde Türkiye vardır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Siyonizmin hedefinde Türkiye vardır

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci Sarayköy İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, Filistin'in ecdadın emaneti olduğunu belirterek, "Bu İsrail... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T17:19+0300

2024-10-12T17:19+0300

2024-10-12T17:19+0300

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Vatan ve millet için her zaman göreve hazır şekilde beklediklerini ifade eden Zeybekci, "'Haydi' dendiği zaman 'eyvallah' diyerek bu görevleri üstlendik. Bugün bu şehrin sokaklarında, caddelerinde başımız dik, alnımız açık yürüyebilen insanlarız. Sağcısıyla, solcusuyla hepsiyle kucaklaşan insanlarız. Hiç ötekileştirmedik, 'sen şucusun' demedik bugüne kadar. İnanın bana göreve geldikleri andan itibaren ötekileştirmeye başlayanları da milletimizin takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.Zeybekci, dünyadaki ekonomik dalgalanmaların ülkeyi etkilediğini kaydederek, "Türkiye çok büyük bir ülkedir, çok büyük bir devlettir. Dünya Bankasının satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi. Bütün dertleri Türkiye gitmesin daha fazla. Çünkü biliyorlar ki Türkiye edilgen bir ülke olamaz. Türkiye egemen bir ülkedir. Bizim kanımızda var egemen olmak. Gün geldiğinde başlarına ne yol gelişeceğini bildikleri için etrafımızdaki oluşturulan bütün o hengamenin ana hedefi Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.İsrail'in saldırılarına değinen Zeybekci, şöyle devam etti:'Biraz daha böyle kemer sıkmaya devam edeceğiz'Zeybekci, yıl sonunda enflasyonla ilgili istedikleri noktaya geleceklerini, gelecek yıl bu dönemde yüzde 20'lerin konuşulacağını kaydederek, "O güne kadar da biraz daha böyle kemer sıkmaya devam edeceğiz. 2025'in yazına doğru sistem rahatlamaya başlayacak. Kendini toparlamaya başlayacak. Piyasalarda istediğimiz o canlılığı yeniden göreceğiz. Ama bazı hatalar yaptık. O yaptığımız hataları telafi etmemiz lazım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-cumhurbaskani-herzogdan-erdoganin-aciklamalarina-yanit-israilin-turkiyeye-karsi-hicbir-zaman-1089076973.html

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