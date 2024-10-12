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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-savunma-bakanligi-rus-silahli-kuvvetleri-ukraynadaki-enerji-altyapisinin-tesislerini-vurdu-1089136131.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’daki enerji altyapısının tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’daki enerji altyapısının tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava ve topçu kuvvetleri ile İHA ekiplerinin Ukrayna’daki enerji altyapısının tesislerini vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T12:44+0300
2024-10-12T13:30+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 110 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken 8 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir malzeme deposu imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Harkov Bölgesi’nde, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 465 kadar asker, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 10 otomobil, bir ABD yapımı M114 obüsü ve İngiliz yapımı L-119 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 3 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemlere devam ederek DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 640 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 8 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın 6 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 7 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 490 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 8 otomobil, bir D-20 topçu sistemi ve bir Rapira topu imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin iki bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 140 kadar asker ve 11 otomobil kaybetti, düşmana ait bir mühimmat deposu imha edildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 70 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 7 otomobil, bir Bogdana topçu sistemi, bir D-44 topu ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi ile bir mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapısının tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 146 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve Ukrayna’ya ait 125 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’daki enerji altyapısının tesislerini vurdu

12:44 12.10.2024 (güncellendi: 13:30 12.10.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava ve topçu kuvvetleri ile İHA ekiplerinin Ukrayna’daki enerji altyapısının tesislerini vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre ordusu son bir günde 1.915 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 110 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken 8 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir malzeme deposu imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Harkov Bölgesi’nde, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 465 kadar asker, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 10 otomobil, bir ABD yapımı M114 obüsü ve İngiliz yapımı L-119 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 3 mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemlere devam ederek DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 640 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 8 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın 6 mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 7 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 490 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 8 otomobil, bir D-20 topçu sistemi ve bir Rapira topu imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin iki bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 140 kadar asker ve 11 otomobil kaybetti, düşmana ait bir mühimmat deposu imha edildi.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 70 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 7 otomobil, bir Bogdana topçu sistemi, bir D-44 topu ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi ile bir mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapısının tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 146 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve Ukrayna’ya ait 125 uçak tipi İHA düşürdü.
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