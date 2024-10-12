https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-savunma-bakani-belousov-kuzey-filosunun-askeri-ve-sosyal-altyapisini-denetledi-1089131811.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kuzey Filosu’nun askeri ve sosyal altyapısını denetledi
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kuzey Filosu’nun askeri ve sosyal altyapısını denetledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Belousov’un Kuzey Filosu’nun askeri ve sosyal altyapı tesislerini denetlediğini bildirdi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T10:00+0300
2024-10-12T10:00+0300
2024-10-12T10:03+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Murmansk ziyareti kapsamında Kuzey Filosu’nun askeri ve sosyal altyapı tesislerinde denetim gerçekleştirdi.Açıklamaya göre Kuzey Filosu Denizaltı Kuvvetleri Komutanı Koramiral Anatoliy Kovalenko, Bakan Belousov'a Borey ve Borey-A nükleer denizaltılarının konuşlandığı üste Proje 955 kapsamındaki nükleer denizaltıları rıhtımının yeniden inşasının tamamlandığını bildirdi.Açıklamada ayrıca denizaltılarda üçüncü nesilden dördüncü nesile planlı geçişin devam ettiği kaydedildi.Belousov aynı zamanda Borey-A sınıfı nükleer denizaltı stratejik füze kruvazörü Knyaz Vladimir'de de incelemelerde bulundu. Denizaltı komutanı, mürettebatın planlanan görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu rapor etti.61. Ayrı Muhafız Deniz Piyadeleri Tugayı'nın altyapısını da denetleyen Belousov, garnizon komutanlığının mevcut fonların durumu ve şehrin kalkınmasına yönelik beklentiler hakkındaki raporları dinledi ve garnizondaki iyileştirme düzenlemeleri ile ilgili kapsamlı bir planın hazırlanması konusunda bir dizi talimat verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rus-savunma-bakani-belousov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-dusman-birlikleri-onemli-kayiplar-1087908435.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, rusya kuzey filosu, kuzey filosu, denetim
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, rusya kuzey filosu, kuzey filosu, denetim
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kuzey Filosu’nun askeri ve sosyal altyapısını denetledi
10:00 12.10.2024 (güncellendi: 10:03 12.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Belousov’un Kuzey Filosu’nun askeri ve sosyal altyapı tesislerini denetlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Murmansk ziyareti kapsamında Kuzey Filosu’nun askeri ve sosyal altyapı tesislerinde denetim gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre Kuzey Filosu Denizaltı Kuvvetleri Komutanı Koramiral Anatoliy Kovalenko, Bakan Belousov'a Borey ve Borey-A nükleer denizaltılarının konuşlandığı üste Proje 955 kapsamındaki nükleer denizaltıları rıhtımının yeniden inşasının tamamlandığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca denizaltılarda üçüncü nesilden dördüncü nesile planlı geçişin devam ettiği kaydedildi.
Belousov aynı zamanda Borey-A sınıfı nükleer denizaltı stratejik füze kruvazörü Knyaz Vladimir'de de incelemelerde bulundu. Denizaltı komutanı, mürettebatın planlanan görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu rapor etti.
61. Ayrı Muhafız Deniz Piyadeleri Tugayı'nın altyapısını da denetleyen Belousov, garnizon komutanlığının mevcut fonların durumu ve şehrin kalkınmasına yönelik beklentiler hakkındaki raporları dinledi ve garnizondaki iyileştirme düzenlemeleri ile ilgili kapsamlı bir planın hazırlanması konusunda bir dizi talimat verdi.