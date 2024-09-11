https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rus-savunma-bakani-belousov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-dusman-birlikleri-onemli-kayiplar-1087908435.html

Rus Savunma Bakanı Belousov özel askeri harekat bölgesinde: 'Düşman birlikleri önemli kayıplar veriyor'

Rus Savunma Bakanı Belousov özel askeri harekat bölgesinde: 'Düşman birlikleri önemli kayıplar veriyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın önemli bileşenlerin Batı askeri grubunu ilk kez denetledi ve askerlere... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T14:33+0300

2024-09-11T14:33+0300

2024-09-11T14:33+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donbass

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087907513_0:203:3111:1953_1920x0_80_0_0_76081a02c8dc4ca8e20154292cf249af.jpg

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesine giderek Batı askeri grubunu ilk kez denetledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Belousov, Batı askeri grubunun komuta merkezinde bir toplantı yaparak komutanlardan özel askeri harekat bölgesindeki mevcut durum, Rus güçlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve düşman güçlerinin saldırılarının niteliği hakkında bilgi aldı.Batı Askeri Grubu Komutanı Korgeneral Sergey Kuzovlev, düşman birliklerinin şu anda önemli kayıplar verdiğinin altını çizdi.Komuta merkezinde Belousov'a düşman güçlerinin personel ve teçhizatının imha edildiğini kanıtlayan objektif kontrol verileri de sunuldu.Belousov, komuta merkezindeki denetimin sonunda özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerlere teşekkür ederek gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık nedeniyle kendilerine madalyalar takdim etti.Savunma Bakanı Andrey Belousov, yakın zamanda oluşturulan ve sınır bölgelerinin askeri güvenliğinin ele alındığı Askeri Koordinasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında yer alan Rus bölgesi Kursk ile birlikte Belgorod ve Bryansk’ta tam donanımlı yeni askeri birliklerin oluşturulacağını duyurmuştu.Konsey'de onaylanan ortak karar metninde, 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Belgorod, Kursk ve Bryansk gruplarının komutanlarının, bölgedeki vatandaşların ve bölgelerin insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırı araçlarına karşı savunulmasından sorumlu olacağı' da vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/scholz-ukraynada-baris-icin-rusyanin-da-katilacagi-yeni-bir-konferans-duzenlemeyi-onerdi-1087902368.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, andrey belousov