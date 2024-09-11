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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rus-savunma-bakani-belousov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-dusman-birlikleri-onemli-kayiplar-1087908435.html
Rus Savunma Bakanı Belousov özel askeri harekat bölgesinde: 'Düşman birlikleri önemli kayıplar veriyor'
Rus Savunma Bakanı Belousov özel askeri harekat bölgesinde: 'Düşman birlikleri önemli kayıplar veriyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın önemli bileşenlerin Batı askeri grubunu ilk kez denetledi ve askerlere... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T14:33+0300
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesine giderek Batı askeri grubunu ilk kez denetledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Belousov, Batı askeri grubunun komuta merkezinde bir toplantı yaparak komutanlardan özel askeri harekat bölgesindeki mevcut durum, Rus güçlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve düşman güçlerinin saldırılarının niteliği hakkında bilgi aldı.Batı Askeri Grubu Komutanı Korgeneral Sergey Kuzovlev, düşman birliklerinin şu anda önemli kayıplar verdiğinin altını çizdi.Komuta merkezinde Belousov'a düşman güçlerinin personel ve teçhizatının imha edildiğini kanıtlayan objektif kontrol verileri de sunuldu.Belousov, komuta merkezindeki denetimin sonunda özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerlere teşekkür ederek gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık nedeniyle kendilerine madalyalar takdim etti.Savunma Bakanı Andrey Belousov, yakın zamanda oluşturulan ve sınır bölgelerinin askeri güvenliğinin ele alındığı Askeri Koordinasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında yer alan Rus bölgesi Kursk ile birlikte Belgorod ve Bryansk’ta tam donanımlı yeni askeri birliklerin oluşturulacağını duyurmuştu.Konsey'de onaylanan ortak karar metninde, 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Belgorod, Kursk ve Bryansk gruplarının komutanlarının, bölgedeki vatandaşların ve bölgelerin insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırı araçlarına karşı savunulmasından sorumlu olacağı' da vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/scholz-ukraynada-baris-icin-rusyanin-da-katilacagi-yeni-bir-konferans-duzenlemeyi-onerdi-1087902368.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, andrey belousov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, andrey belousov

Rus Savunma Bakanı Belousov özel askeri harekat bölgesinde: 'Düşman birlikleri önemli kayıplar veriyor'

14:33 11.09.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров / POOL / Multimedya arşivine gidinПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов перед началом встречи с президентом России (7 ноября 2023). Москвa
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов перед началом встречи с президентом России (7 ноября 2023). Москвa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров / POOL
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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın önemli bileşenlerin Batı askeri grubunu ilk kez denetledi ve askerlere madalya takdim etti.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesine giderek Batı askeri grubunu ilk kez denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Belousov, Batı askeri grubunun komuta merkezinde bir toplantı yaparak komutanlardan özel askeri harekat bölgesindeki mevcut durum, Rus güçlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve düşman güçlerinin saldırılarının niteliği hakkında bilgi aldı.

Batı Askeri Grubu Komutanı Korgeneral Sergey Kuzovlev, düşman birliklerinin şu anda önemli kayıplar verdiğinin altını çizdi.

Komuta merkezinde Belousov'a düşman güçlerinin personel ve teçhizatının imha edildiğini kanıtlayan objektif kontrol verileri de sunuldu.

Belousov, komuta merkezindeki denetimin sonunda özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerlere teşekkür ederek gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık nedeniyle kendilerine madalyalar takdim etti.

Savunma Bakanı Andrey Belousov, yakın zamanda oluşturulan ve sınır bölgelerinin askeri güvenliğinin ele alındığı Askeri Koordinasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında yer alan Rus bölgesi Kursk ile birlikte Belgorod ve Bryansk’ta tam donanımlı yeni askeri birliklerin oluşturulacağını duyurmuştu.

Konsey'de onaylanan ortak karar metninde, 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile Belgorod, Kursk ve Bryansk gruplarının komutanlarının, bölgedeki vatandaşların ve bölgelerin insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırı araçlarına karşı savunulmasından sorumlu olacağı' da vurgulanmıştı.
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