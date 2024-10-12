Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı 2025 sonunda bitecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Antalya’da ormanlık alanlar ihale ile kiralanıyor: ‘Ormanlarımız turizmcilere peşkeş çekilecek’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yönetmen Nebil Özgentürk, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda cinayetlerde ciddi oranda artış var
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Incel dosyası: ‘Psikolojik destek ve tedavi önemli’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
15:14
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Tüm dünya bir araya gelse bile İsrail barış istemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Gebze'de hayvan katliamı
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Kim bu et baronları? Öztürkmen, Sputnik'te anlattı
19:24
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:32
18 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
19:55
2 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
20:05
5 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
20:17
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
22:22
5 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
07:40
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
08:13
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
08:34
2 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
09:13
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
09:28
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlardan meme kanseri uyarısı: Genç yaş gruplarında artış görülüyor
09:43
5 dk
SESLİ HABER
Ege Denizi’ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Dünyayı kana bulamak istiyorlar’
10:16
5 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
10:33
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı anlattı: Sabah karanlığında okula ve işe gitmek psikolojik sorunları artırıyor mu?
10:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: İnsan beyni yapay zekaya entegre olabilir mi?
11:09
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Türkiye’den Discord’a peş peşe yasak: Sosyal medyanın karanlık yüzü için ne yapmalı?
11:25
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türkiye’ye kara mizahı sevdiren adam: Samsun'dan Petersburg'a uzanan yolculuk
11:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
12:12
1 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
12:24
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
18 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
12:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
16:09
3 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
16:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
17:09
3 dk
SESLİ HABER
CIA’de taciz skandalı: CIA mensuplarının yüzde 7’si
17:24
2 dk
ÖZEL HABER
Kış saatine geçilmesini savunan Prof. Dr. Dökmen: Karanlık sokaklar depresif duygular uyandırır
17:37
2 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler paylaşıldı
17:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
18:44
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türkiye’ye kara mizahı sevdiren adam: Samsun'dan Petersburg'a uzanan yolculuk
19:31
8 dk
ÖZEL HABER
Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?
19:51
5 dk
ÖZEL HABER
Tarihi belgelerde Arap- İsrail savaşı: Türkiye’nin faaliyetleri vurgulandı
21:08
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanları anlattı: Umutsuzluk, karamsarlık, mutsuzluk ruhsal hastalıkları artırıyor
21:20
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den ateşkes açıklaması: Hizbullah’ın gerilediğini gösteriyor
21:48
2 dk
ÖZEL HABER
Uzman psikolog anlattı: Disleksi nasıl anlaşılır
22:19
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan dünya liderlerine ne hediye etti?
22:36
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/halkali-ispartakule-hizli-tren-hatti-2025-sonunda-bitecek-1089147184.html
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı 2025 sonunda bitecek
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı 2025 sonunda bitecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T14:19+0300
2024-10-12T14:19+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
hızlı tren hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089146983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3615c2816ac28203438eb0980b77a80b.jpg
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, kıtalar arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak uluslararası projeleri de hayata geçirdiklerini anlattı.Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attıklarına değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı olarak bilinen projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu söyledi.Üç etaptan oluşan proje bittiğinde seyahat süresi 1.30 saate düşecekBu projenin 3 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz."diye konuştu.'Kapıkule-Çerkezköy etabını 2025 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz'Bakan Uraloğlu, projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullandıklarını bildirdi.Bu etapla ilgili bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:TBM kazılarının sürdüğü hat-1 tünelinde yüzde 96, hat-2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:"Segment üretimlerini bitirdik. Bu hattımız tamamlandığında, Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlayacak yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak ve Çerkezköy-Kapıkule hattına entegre edecektir. Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacaktır. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabımız genelinde yüzde 69 ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını aynı Kapıkule-Çerkezköy etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hattın en batı kesimindeki Çerkezköy tarafından başladık."-
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-uraloglu-2071i-planlayan-bir-ulke-durumuna-geldik-cok-sukur-1088483053.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089146983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eb8be191e0ba42425bdae536148aa69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı 2025 sonunda bitecek

14:19 12.10.2024
© Beyza CömertUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
© Beyza Cömert
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabını 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, kıtalar arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak uluslararası projeleri de hayata geçirdiklerini anlattı.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attıklarına değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta inşa edilerek, hem saatte 200 kilometre hız kapasitesi sağlayarak hem de hattın yük taşıma kapasitesini artırarak, ülkemizin yüksek standartlı bir demir yolu hattıyla Avrupa Birliği’ne bağlanmasını sağlayacak bir proje. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya’dan gelen trenlerin Avrupa’ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor."
Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı olarak bilinen projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu söyledi.

Üç etaptan oluşan proje bittiğinde seyahat süresi 1.30 saate düşecek

Bu projenin 3 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz."diye konuştu.

'Kapıkule-Çerkezköy etabını 2025 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz'

Bakan Uraloğlu, projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullandıklarını bildirdi.
Bu etapla ilgili bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Toplam 1083 metre uzunluğundaki 2 viyadüğün inşasını tamamladık. 8 aç-kapa tünelinin 6’sını bitirdik, 2’sinin çalışmaları sürüyor. 32 demiryolu köprünün 25’ni, 52 alt geçidin 49’unu, 62 üstgeçitten 48’ini ve 181 menfezden 162'sini tamamlayarak, proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük çoğunluğunu da bitirdik. Yine, bu proje kapsamında; Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasını da inşa ediyoruz. Mevcutta Çerkezköy Yük İstasyonu ve Edirne İstasyon Binaların ve çevre sahalarını düzenliyoruz. Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık ve bu etaptaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."
TBM kazılarının sürdüğü hat-1 tünelinde yüzde 96, hat-2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Segment üretimlerini bitirdik. Bu hattımız tamamlandığında, Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlayacak yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak ve Çerkezköy-Kapıkule hattına entegre edecektir. Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacaktır. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabımız genelinde yüzde 69 ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını aynı Kapıkule-Çerkezköy etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hattın en batı kesimindeki Çerkezköy tarafından başladık."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
POLİTİKA
Bakan Uraloğlu: 2071'i planlayan bir ülke durumuna geldik çok şükür
26 Eylül, 20:24
-
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала