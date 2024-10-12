https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/halkali-ispartakule-hizli-tren-hatti-2025-sonunda-bitecek-1089147184.html

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı 2025 sonunda bitecek

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı 2025 sonunda bitecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T14:19+0300

2024-10-12T14:19+0300

2024-10-12T14:19+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

hızlı tren hattı

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Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, kıtalar arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak uluslararası projeleri de hayata geçirdiklerini anlattı.Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attıklarına değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı olarak bilinen projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu söyledi.Üç etaptan oluşan proje bittiğinde seyahat süresi 1.30 saate düşecekBu projenin 3 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz."diye konuştu.'Kapıkule-Çerkezköy etabını 2025 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz'Bakan Uraloğlu, projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullandıklarını bildirdi.Bu etapla ilgili bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:TBM kazılarının sürdüğü hat-1 tünelinde yüzde 96, hat-2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:"Segment üretimlerini bitirdik. Bu hattımız tamamlandığında, Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlayacak yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak ve Çerkezköy-Kapıkule hattına entegre edecektir. Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacaktır. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabımız genelinde yüzde 69 ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını aynı Kapıkule-Çerkezköy etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hattın en batı kesimindeki Çerkezköy tarafından başladık."-

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-uraloglu-2071i-planlayan-bir-ulke-durumuna-geldik-cok-sukur-1088483053.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı