https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/gaziantepte-aile-faciasi-dort-cocugunu-ve-esini-olduren-baba-intihar-etti-1089146605.html
Gaziantep'te aile faciası: Dört çocuğunu ve eşini öldüren baba intihar etti
Gaziantep'te aile faciası: Dört çocuğunu ve eşini öldüren baba intihar etti
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T14:05+0300
2024-10-12T14:05+0300
2024-10-12T15:10+0300
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gaziantep
cinayet
toplumsal cinayet
seri cinayet
çocuk cinayeti
baba
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Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/anne-ve-babasini-olduren-kadinin-4-sene-cesetlerle-birlikte-yasadigiortayacikti-yillarca-bankadan-1089133614.html
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gaziantep, cinayet, toplumsal cinayet, seri cinayet, çocuk cinayeti, baba
gaziantep, cinayet, toplumsal cinayet, seri cinayet, çocuk cinayeti, baba
Gaziantep'te aile faciası: Dört çocuğunu ve eşini öldüren baba intihar etti
14:05 12.10.2024 (güncellendi: 15:10 12.10.2024)
Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."