https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/gaziantepte-aile-faciasi-dort-cocugunu-ve-esini-olduren-baba-intihar-etti-1089146605.html

Gaziantep'te aile faciası: Dört çocuğunu ve eşini öldüren baba intihar etti

Gaziantep'te aile faciası: Dört çocuğunu ve eşini öldüren baba intihar etti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T14:05+0300

2024-10-12T14:05+0300

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Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/anne-ve-babasini-olduren-kadinin-4-sene-cesetlerle-birlikte-yasadigiortayacikti-yillarca-bankadan-1089133614.html

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gaziantep, cinayet, toplumsal cinayet, seri cinayet, çocuk cinayeti, baba