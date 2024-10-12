https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/anne-ve-babasini-olduren-kadinin-4-sene-cesetlerle-birlikte-yasadigiortayacikti-yillarca-bankadan-1089133614.html

Anne ve babasını öldüren kadının 4 sene cesetlerle birlikte yaşadığı ortaya çıktı: Yıllarca bankadan paralarını çekmiş

Anne ve babasını öldüren kadının 4 sene cesetlerle birlikte yaşadığı ortaya çıktı: Yıllarca bankadan paralarını çekmiş

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Essex şehrinde 36 yaşındaki Virginia McCullough, anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T11:25+0300

2024-10-12T11:25+0300

2024-10-12T11:25+0300

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Polis soruşturmasında McCullough, babası John McCullough'u zehirleyerek öldürdüğünü, annesi Lois McCullough'u ise paslı bir çekiçle darp ettikten sonra sekiz kez bıçakladığını itiraf etti. Cinayetlerin ardından, emekli maaşlarını çekmeye devam eden McCullough, ebeveynlerinin ölümünü yıllarca gizledi.Kredi kartı dolandırıcılığı i̇fşasını önlemek i̇çin cinayetMcCullough, yaptığı kredi kartı dolandırıcılığının ortaya çıkmasından korktuğunu ve bu nedenle cinayetleri işlediğini söyledi. Ebeveynleri öldürüp banka hesaplarındaki parayı kullanan McCullough, en az 36 yıl hapis cezası alacak.Müebbet hapis cezasıChelmsford bölge mahkemesinde görülen davada, McCullough'un soğukkanlı cinayetleri planlı olarak işlediği belirtildi. Mahkeme, kadının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, en az 36 yıl boyunca cezaevinde kalacağını bildirdi.Bu trajik olay, İngiltere’de büyük yankı uyandırırken, McCullough’un aldığı ceza kamuoyunda adaletin yerini bulduğu şeklinde değerlendirildi.

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