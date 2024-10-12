https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/discord-sorusturmasi-2-kisi-daha-tutuklandi-1089127986.html
Discord soruşturması: 2 kişi daha tutuklandı
Discord soruşturması: 2 kişi daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya uygulaması Discord'daki paylaşımlara ilişkin soruşturma devam ediyor. Discord soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklanarak toplan tutuklu sayısı... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T00:37+0300
2024-10-12T00:37+0300
2024-10-12T00:37+0300
türkiye
discord
soruşturma
tutuklama
tehdit
taciz
çocuklara taciz
çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği
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Mesajlaşma platformu Discord'daki paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Discord'da 'C31K' ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden E.K. ve A.T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yine Discord'dan yapılan yayında bir kadından vücuduna kolonya döküp yakmasını istediği öne sürülen şüpheli Ö.P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ne olmuştu?İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.İzmir Emniyet Müdürlüğünün E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde yapılacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin Ankara'da gözaltına alındığını ifade etmişti.Discord'daki paylaşımlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 'HAHA' ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden T.D. ve M.E.Ö, bugün de F.T. tutuklanmıştı.Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 5 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/discorda-erisim-engeli-getirilmisti-steam-rusyada-yasaklandi-mi-1089112526.html
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discord, soruşturma, tutuklama, tehdit, taciz, çocuklara taciz, çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği
discord, soruşturma, tutuklama, tehdit, taciz, çocuklara taciz, çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği
Discord soruşturması: 2 kişi daha tutuklandı
Sosyal medya uygulaması Discord'daki paylaşımlara ilişkin soruşturma devam ediyor. Discord soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklanarak toplan tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
Mesajlaşma platformu Discord'daki paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Discord'da 'C31K' ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden E.K. ve A.T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yine Discord'dan yapılan yayında bir kadından vücuduna kolonya döküp yakmasını istediği öne sürülen şüpheli Ö.P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.
İzmir Emniyet Müdürlüğünün E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde yapılacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin Ankara'da gözaltına alındığını ifade etmişti.
Discord'daki paylaşımlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 'HAHA' ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden T.D. ve M.E.Ö, bugün de F.T. tutuklanmıştı.
Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 5 oldu.