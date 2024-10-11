https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/discorda-erisim-engeli-getirilmisti-steam-rusyada-yasaklandi-mi-1089112526.html
Discord'a erişim engeli getirilmişti: Steam, Rusya'da yasaklandı mı?
Discord'a erişim engeli getirilmişti: Steam, Rusya'da yasaklandı mı?
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan resmi açıklamada, oyun platformu olarak hizmet veren... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T16:23+0300
2024-10-11T16:23+0300
2024-10-11T16:23+0300
dünya
rusya
roskomnadzor
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
steam
engelleme
erişim
erişim engeli
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yasak
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Roskomnadzor tarafından yapılan basın açıklamasında,şu an Steam oyun platformuna herhangi bir kısıtlama getirme planı bulunmadığı dile getirildi.Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada Steam'in bağlantılı sayfalarda yer alan bazı topluluklarda yasadışı içerik bulunduğunu ancak söz konusu bu tür materyallerin bağlantılarının yasaklanmış bilgilerinBirleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne kaydedildiği belirtildi.Steam'in söz konusu bu gereklilikleri yerine getirdiğinin altını çizen Roskomnadzor, yaklaşık 250 materyalin ilgili topluluklardan kaldırıldığını ve buna ek olarak 10 toplulukta daha yer alan materyallerin de kaldırılmasının beklendiğini vurguladı.Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada şu cümle yer aldı:Steam'de 3 topluluk yasaklılar listesine eklendiRoskomnadzor internet sitesinde yer alan verilere göre ise oyun portalı Steam'de yer alan üç topluluk sayfasının yasaklılar listesine eklendiği görüldü.27.07.2006 tarihli ve 149-FZ sayılı Federal Kanun tarafından öngörülen gerekçelerle kısıtlanan söz konusu bu topluluklara erişimin engellenmesine ilişkin herhangi bir gerekçe ise resmi olarak açıklanmadı.Yasaları ihlal ettiği gerekçesi ile Discord’a erişim engeli getirilmiştiRoskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'da engellendiğini ifade edilmişti.Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtilmişti.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer almıştı:Duma Bilgi Politikası Komitesi üyesi Anton Nemkin söz konusu engelleme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Discord'un engellenmesinin diğer yabancı bilişim şirketlerine sabrın ve müzakere isteğinin tükendiğine dair bir işaret olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html
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steam yasak, steam yasaklı ülkeler, steam yasak olan ülkeler, steam rusya'dan çekildi mi
Discord'a erişim engeli getirilmişti: Steam, Rusya'da yasaklandı mı?
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan resmi açıklamada, oyun platformu olarak hizmet veren Steam'e herhangi bir erişim engeli getirilmediği ve söz konusu bu platforma erişim engeli getirilmesinin planlanmadığı açıklandı.
Roskomnadzor tarafından yapılan basın açıklamasında,şu an Steam oyun platformuna herhangi bir kısıtlama getirme planı bulunmadığı dile getirildi.
Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada Steam'in bağlantılı sayfalarda yer alan bazı topluluklarda yasadışı içerik bulunduğunu ancak söz konusu bu tür materyallerin bağlantılarının yasaklanmış bilgilerinBirleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne kaydedildiği belirtildi.
Steam'in söz konusu bu gereklilikleri yerine getirdiğinin altını çizen Roskomnadzor, yaklaşık 250 materyalin ilgili topluluklardan kaldırıldığını ve buna ek olarak 10 toplulukta daha yer alan materyallerin de kaldırılmasının beklendiğini vurguladı.
Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada şu cümle yer aldı:
149-FZ sayılı 'Bilgi, bilgi teknolojileri ve bilginin korunmasına ilişkin' yasanın 15.1 maddesine göre, Birleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne bir bağlantı eklendikten sonra böyle bir internet sayfasının otomatik olarak engellenmediğini lütfen unutmayın. Söz konusu materyallerin sağlayıcısı ve internet kaynağının sahibine yasaklanmış bilgilerin kaldırılması için bir talep gönderilir.
Steam'de 3 topluluk yasaklılar listesine eklendi
Roskomnadzor internet sitesinde yer alan verilere göre ise oyun portalı Steam'de yer alan üç topluluk sayfasının yasaklılar listesine eklendiği görüldü.
27.07.2006 tarihli ve 149-FZ sayılı Federal Kanun tarafından öngörülen gerekçelerle kısıtlanan söz konusu bu topluluklara erişimin engellenmesine ilişkin herhangi bir gerekçe ise resmi olarak açıklanmadı.
Yasaları ihlal ettiği gerekçesi ile Discord’a erişim engeli getirilmişti
Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'da engellendiğini ifade edilmişti.
Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtilmişti.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Discord mesajlaşma programına erişim söz konusu programın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar için işe alınması, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır.
Duma Bilgi Politikası Komitesi üyesi Anton Nemkin söz konusu engelleme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Discord'un engellenmesinin diğer yabancı bilişim şirketlerine sabrın ve müzakere isteğinin tükendiğine dair bir işaret olduğunu dile getirmişti.