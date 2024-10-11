https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/discorda-erisim-engeli-getirilmisti-steam-rusyada-yasaklandi-mi-1089112526.html

Discord'a erişim engeli getirilmişti: Steam, Rusya'da yasaklandı mı?

Discord'a erişim engeli getirilmişti: Steam, Rusya'da yasaklandı mı?

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan resmi açıklamada, oyun platformu olarak hizmet veren... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T16:23+0300

2024-10-11T16:23+0300

2024-10-11T16:23+0300

dünya

rusya

roskomnadzor

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steam

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Roskomnadzor tarafından yapılan basın açıklamasında,şu an Steam oyun platformuna herhangi bir kısıtlama getirme planı bulunmadığı dile getirildi.Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada Steam'in bağlantılı sayfalarda yer alan bazı topluluklarda yasadışı içerik bulunduğunu ancak söz konusu bu tür materyallerin bağlantılarının yasaklanmış bilgilerinBirleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne kaydedildiği belirtildi.Steam'in söz konusu bu gereklilikleri yerine getirdiğinin altını çizen Roskomnadzor, yaklaşık 250 materyalin ilgili topluluklardan kaldırıldığını ve buna ek olarak 10 toplulukta daha yer alan materyallerin de kaldırılmasının beklendiğini vurguladı.Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada şu cümle yer aldı:Steam'de 3 topluluk yasaklılar listesine eklendiRoskomnadzor internet sitesinde yer alan verilere göre ise oyun portalı Steam'de yer alan üç topluluk sayfasının yasaklılar listesine eklendiği görüldü.27.07.2006 tarihli ve 149-FZ sayılı Federal Kanun tarafından öngörülen gerekçelerle kısıtlanan söz konusu bu topluluklara erişimin engellenmesine ilişkin herhangi bir gerekçe ise resmi olarak açıklanmadı.Yasaları ihlal ettiği gerekçesi ile Discord’a erişim engeli getirilmiştiRoskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'da engellendiğini ifade edilmişti.Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtilmişti.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer almıştı:Duma Bilgi Politikası Komitesi üyesi Anton Nemkin söz konusu engelleme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Discord'un engellenmesinin diğer yabancı bilişim şirketlerine sabrın ve müzakere isteğinin tükendiğine dair bir işaret olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html

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