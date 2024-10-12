https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/dagcilik-tarihinin-100-yillik-gizemi-cozuluyor-everestte-botun-icinde-bir-insan-ayagi-bulundu-1089151794.html
Dağcılık tarihinin '100 yıllık gizemi' çözülüyor: Everest'te botun içinde bir insan ayağı bulundu
Dağcılık tarihinin '100 yıllık gizemi' çözülüyor: Everest'te botun içinde bir insan ayağı bulundu
Sputnik Türkiye
Everest Dağı'na tırmanan bir belgesel ekibi, dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden birini çözmüş olabilir. Ekip, tırmanışı sırasında eriyen bir buzuldan... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T15:48+0300
2024-10-12T15:48+0300
2024-10-12T15:48+0300
yaşam
everest dağı
zirve
dağcılık
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andrew comyn irvıne
himalaya dağları
himalayalar
kayıp
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Everest Dağı'na çıkan belgesel ekibi, 100 yıl önce kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvıne'e ait olduğunu düşündükleri bir bot buldu.National Geographic belgesel ekibi, Eylül ayında Everest Dağı'nın kuzeyindeki Rongbuk Buzulu'nda rastladıkları botun içinde bir ayak ve yün çorabın bulunduğunu bildirdiler.Çorabın içinde A.C.IRVINE yazan bir isim etiketi gören ekipler, botun asıl sahibinin 100 yıl önce arkadaşı George Mallory ile Everest'in zirvesine tırmanırken kaybolan 'Sandy' lakaplı Irvine'a ait olabileceğini düşünüyor.100 yıl sonra 'ilk gerçek kanıt'Bir asırdır kayıp olan dağcı Irvine'ın başına ne geldiğini anlamaya yardımcı olacak 'ilk gerçek kanıt' olan botun içinde bulunan ayağın gerçekten dağcıya ait olup olmadığını anlamak için DNA testinin yapılacağı bildirildi.İngiliz dağcı Irvine ve arkadaşı Mallory'nin Everest Dağı'nın zirvesine tırmanırken kaybolması dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. En son 8 Haziran 1924'te görülen ikili, Everest'in zirvesine ulaşmaya çalışan ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.Mallory'nin kalıntıları 1999'da bulunurken, ikilinin yanlarında taşıdığı ve zirveye ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya çıkarabilecek fotoğraf makinesi ise hiç bulunamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/yasli-cift-mantar-toplamak-icin-gittikleri-ormanda-olu-bulundu-1089146454.html
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everest dağı, zirve, dağcılık, dağcı, andrew comyn irvıne, himalaya dağları, himalayalar, kayıp, dna testi
everest dağı, zirve, dağcılık, dağcı, andrew comyn irvıne, himalaya dağları, himalayalar, kayıp, dna testi
Dağcılık tarihinin '100 yıllık gizemi' çözülüyor: Everest'te botun içinde bir insan ayağı bulundu
Everest Dağı'na tırmanan bir belgesel ekibi, dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden birini çözmüş olabilir. Ekip, tırmanışı sırasında eriyen bir buzuldan dışarı çıkmış bir bot ve çorap keşfetti. 'A.C.Irvine' etiketli çorabın içindeki ayağın, Everest'e ilk belgelenmiş tırmanış yapan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvıne'e ait olduğu düşünülüyor.
Everest Dağı'na çıkan belgesel ekibi, 100 yıl önce kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvıne'e ait olduğunu düşündükleri bir bot buldu.
National Geographic belgesel ekibi, Eylül ayında Everest Dağı'nın kuzeyindeki Rongbuk Buzulu'nda rastladıkları botun içinde bir ayak ve yün çorabın bulunduğunu bildirdiler.
Çorabın içinde A.C.IRVINE yazan bir isim etiketi gören ekipler, botun asıl sahibinin 100 yıl önce arkadaşı George Mallory ile Everest'in zirvesine tırmanırken kaybolan 'Sandy' lakaplı Irvine'a ait olabileceğini düşünüyor.
100 yıl sonra 'ilk gerçek kanıt'
Bir asırdır kayıp olan dağcı Irvine'ın başına ne geldiğini anlamaya yardımcı olacak 'ilk gerçek kanıt' olan botun içinde bulunan ayağın gerçekten dağcıya ait olup olmadığını anlamak için DNA testinin yapılacağı bildirildi.
İngiliz dağcı Irvine ve arkadaşı Mallory'nin Everest Dağı'nın zirvesine tırmanırken kaybolması dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. En son 8 Haziran 1924'te görülen ikili, Everest'in zirvesine ulaşmaya çalışan ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.
Mallory'nin kalıntıları 1999'da bulunurken, ikilinin yanlarında taşıdığı ve zirveye ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya çıkarabilecek fotoğraf makinesi ise hiç bulunamadı.