https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/evde-deneyebileceginiz-bu-basit-testi-tamamlayamazsaniz-doktora-kosun-erken-olum-riski-tasiyor-1089135431.html

'Evde deneyebileceğiniz bu basit testi tamamlayamazsanız doktora koşun': Erken ölüm riski taşıyor olabiliriniz

'Evde deneyebileceğiniz bu basit testi tamamlayamazsanız doktora koşun': Erken ölüm riski taşıyor olabiliriniz

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmalara göre, basit bir 'Otur ve Kalk' testi, kişinin erken ölüm riskini değerlendirmede önemli bir gösterge olabilir. Brezilya’daki Gama Filho... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T13:08+0300

2024-10-12T13:08+0300

2024-10-12T13:08+0300

yaşam

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Bu testi başarıyla geçemeyen bireylerin, beş kat daha fazla erken ölüm riski taşıdığı belirtildi. Araştırmacılar, bu testi evde deneyebileceğinizi ve sonuçların, kas ve iskelet sağlığı hakkında önemli ipuçları verebileceğini söylüyor.Test nasıl uygulanıyor?Testi uygulamak oldukça basit. Hiçbir destek veya yardıma ihtiyaç duymadan, yere oturup ardından tekrar ayağa kalkmanız gerekiyor. Hareket sırasında denge kaybı yaşarsanız, bir destek kullanırsanız veya tam oturup kalkamazsanız puanlar düşürülüyor. Puanlama sistemi üzerinden bir değerlendirme yapılıyor ve her hata için bir puan kırılıyor. Testin amacı, kişinin denge, esneklik, kuvvet ve genel kas sağlığını ölçmek.Bu basit hareketin sağlıklı bireyler için bile zorlayıcı olabileceğini belirten araştırmacılar, testi geçemeyen kişilerin uzun vadede ciddi sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Testte düşük puan alan bireylerin kalp rahatsızlıkları, obezite ve kas erimesi gibi sağlık problemleri yaşama ihtimalinin daha fazla olduğu tespit edildi.Neden önemli?Test, kişinin kas ve iskelet sisteminin genel sağlığına dair güçlü bir gösterge sağlıyor. Araştırmaya göre, hareket kabiliyeti yaşam kalitesi ve süresi ile doğrudan bağlantılı. Fiziksel kabiliyetin azalması, günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir ve yaşam süresini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, "Otur ve Kalk" testinin, basit ama etkili bir sağlık göstergesi olarak kabul edilmesi gerektiğini ve düzenli fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini artırabileceğini vurguluyor.Bilimsel veriler ne diyor?Araştırmayı yürüten ekip, 50 ile 80 yaşları arasındaki 2.000'den fazla kişi üzerinde çalıştı. 6 yıl süren bu araştırmada, testi tamamlayamayan kişilerin, diğer katılımcılara göre yüzde 85 oranında daha yüksek ölüm riski taşıdığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, özellikle yaşlı bireylerin bu tür fonksiyonel testlerle düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.Sonuç olarak, bu basit hareket testi, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyen herkes için önemli bir sağlık göstergesi olabilir. Hemen evde deneyebileceğiniz bu testi geçip geçememeniz, gelecekteki sağlık risklerinizi anlamanıza yardımcı olabilir.Sağlığınızı değerlendirmek için bu testi deneyin ve hareket kabiliyetinizin sizi nasıl etkilediğini öğrenin.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bu-gece-gokyuzu-dunyanin-en-nadir-olayina-sahne-olacak-80-bin-yildir-gorulmeyen-kuyruklu-yildiz-ne-1089133978.html

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