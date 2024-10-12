https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/bakan-yerlikaya-geregi-yapildi-diyerek-acikladi-bursada-ambulansin-onunu-kesen-supheliler-yakalandi-1089131498.html

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek açıkladı: 'Bursa’da ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı'

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek açıkladı: 'Bursa’da ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp eden 2 şahsın yakalandığını açıkladı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T09:42+0300

2024-10-12T09:42+0300

2024-10-12T09:44+0300

türkiye

ambulans

ambulans şoförleri

darp

şiddet

silahlı şiddet

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Bursa’da ambulansın önünün kesilmesi sonrası ortaya çıkan videodaki kişilere yönelik bugün operasyon yapıldığı açıkladı.Yerlikaya, “Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, S.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya hareketin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır” ifadelerini kullandı.

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ambulans, ambulans şoförleri, darp, şiddet, silahlı şiddet, ali yerlikaya