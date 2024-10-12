https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/meteoroloji-uyardi-hafta-sonu-planlari-olanlari-dikkat-22-ilde-yagis-alarmi--1089130329.html

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planı olanlar dikkat, 22 ilde yağış alarmı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planı olanlar dikkat, 22 ilde yağış alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Marmara ve Başkent dahil 22 ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T09:24+0300

2024-10-12T09:24+0300

2024-10-12T09:44+0300

türkiye

hava

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

dünya meteoroloji örgütü

meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; Marmara Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz ile birlikte Ankara’nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Giresun, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara’nın doğu kesimleri, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.MARMARA Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yağışların özellikle bölgenin doğusunda ve Tekirdağ çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Edirne: 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul: 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli: 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKocaeli: 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGE Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Kütahya’nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Afyonkarahisar: 28°CParçalı ve az bulutluDenizli: 33°CParçalı ve az bulutluİzmir: 30°CAz bulutluMuğla: 29°CAz bulutluAKDENİZBölgenin büyük kısmında az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olabilir.Adana: 32°CParçalı ve az bulutluAntalya: 28°CParçalı ve az bulutluHatay: 30°CParçalı ve az bulutluMersin: 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLU Bölgenin kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara’nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ankara: 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir: 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya: 31°CParçalı ve az bulutluNevşehir: 26°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZ Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Bolu: 28°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce: 30°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop: 28°CParçalı ve az bulutluZonguldak: 24°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlıORTA VE DOĞU KARADENİZ Gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.Amasya: 31°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıArtvin: 25°CParçalı ve yer yer çok bulutluSamsun: 27°CParçalı bulutlu, gece yerel sağanak yağışlıTrabzon: 24°CParçalı ve yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLU Bölgenin kuzeydoğusunda parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.Erzurum: 20°CParçalı ve çok bulutluKars: 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlıMalatya: 29°CParçalı ve az bulutluVan: 22°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, bölgenin batısında yer yer parçalı bulutlu geçecek.Diyarbakır: 31°CAz bulutlu ve açıkGaziantep: 30°CParçalı ve az bulutluSiirt: 29°CAz bulutlu ve açıkŞanlıurfa: 31°CAz bulutlu ve açık

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