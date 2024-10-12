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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planı olanlar dikkat, 22 ilde yağış alarmı
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planı olanlar dikkat, 22 ilde yağış alarmı
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Meteoroloji, Marmara ve Başkent dahil 22 ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T09:24+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; Marmara Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz ile birlikte Ankara’nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Giresun, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara’nın doğu kesimleri, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.MARMARA Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yağışların özellikle bölgenin doğusunda ve Tekirdağ çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Edirne: 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul: 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli: 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKocaeli: 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGE Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Kütahya’nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Afyonkarahisar: 28°CParçalı ve az bulutluDenizli: 33°CParçalı ve az bulutluİzmir: 30°CAz bulutluMuğla: 29°CAz bulutluAKDENİZBölgenin büyük kısmında az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olabilir.Adana: 32°CParçalı ve az bulutluAntalya: 28°CParçalı ve az bulutluHatay: 30°CParçalı ve az bulutluMersin: 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLU Bölgenin kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara’nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ankara: 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir: 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya: 31°CParçalı ve az bulutluNevşehir: 26°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZ Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Bolu: 28°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce: 30°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop: 28°CParçalı ve az bulutluZonguldak: 24°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlıORTA VE DOĞU KARADENİZ Gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.Amasya: 31°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıArtvin: 25°CParçalı ve yer yer çok bulutluSamsun: 27°CParçalı bulutlu, gece yerel sağanak yağışlıTrabzon: 24°CParçalı ve yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLU Bölgenin kuzeydoğusunda parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.Erzurum: 20°CParçalı ve çok bulutluKars: 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlıMalatya: 29°CParçalı ve az bulutluVan: 22°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, bölgenin batısında yer yer parçalı bulutlu geçecek.Diyarbakır: 31°CAz bulutlu ve açıkGaziantep: 30°CParçalı ve az bulutluSiirt: 29°CAz bulutlu ve açıkŞanlıurfa: 31°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planı olanlar dikkat, 22 ilde yağış alarmı

09:24 12.10.2024 (güncellendi: 09:44 12.10.2024)
© Halis Akyıldızİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
© Halis Akyıldız
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Meteoroloji, Marmara ve Başkent dahil 22 ilde sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; Marmara Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz ile birlikte Ankara’nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Giresun, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yağışların özellikle Marmara’nın doğu kesimleri, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yağışların özellikle bölgenin doğusunda ve Tekirdağ çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Edirne: 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli: 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Kütahya’nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 30°C
Az bulutlu
Muğla: 29°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Bölgenin büyük kısmında az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olabilir.
Adana: 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölgenin kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara’nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bolu: 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Artvin: 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Samsun: 27°C
Parçalı bulutlu, gece yerel sağanak yağışlı
Trabzon: 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzeydoğusunda parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Malatya: 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Van: 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, bölgenin batısında yer yer parçalı bulutlu geçecek.
Diyarbakır: 31°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 29°C
Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 31°C
Az bulutlu ve açık
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk ile beraberindeki 10 müridi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
TÜRKİYE
Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkul sattırıp kredi çektirdi
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