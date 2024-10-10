https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-cumhurbaskani-herzogdan-erdoganin-aciklamalarina-yanit-israilin-turkiyeye-karsi-hicbir-zaman-1089076973.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt: 'İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadı'

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt: 'İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadı'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ilgili açıklamalarına yanıt olarak 'İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadığını' belirtti ve Türk halkına... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T23:14+0300

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isaac herzog

israil

türkiye

plan

lübnan

bezalel smotrich

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmedeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demecini gördüğünü ifade etti. İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını öne süren Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarının, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu dile getirdi.Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre İsrail Cumhurbaşkanı, Türk ve İsrail halkı arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu söyleyerek "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır" dedi.Herzog İsrail'in saldırıların bölgedeki halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak tarihi bir değişime yol açacağını öne sürdü.İsrailli Bakanın 'Büyük İsrail' tasviriİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş 'Büyük İsrail' tasviri sosyal medyada gündem olmuştu.Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı İsrail: Kaos'un Bakanları isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını dile getirmişti.Bakan Smotrich belgeseldeki sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Yavaş yavaş" şeklinde yanıtlamıştı.Smotrich'in daha önce 'Filistin diye bir halkın olmadığı' yönündeki açıklamaları da tepki toplamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-maliye-bakani-smotrichten-tepki-ceken-buyuk-israil-sozleri-kudusun-gelecegi-sama-kadar-1089062162.html

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isaac herzog, israil, türkiye, plan, lübnan, bezalel smotrich